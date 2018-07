Saint-Raymond: Fin tragique après une sortie à la plage

Un simple après-midi à la plage s’est terminé de façon tragique pour deux hommes de Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf, victimes d’une brutale sortie de route en fin de journée samedi.

Les hommes, tous deux âgés de 31 ans et résidents de Saint-Raymond, venaient de quitter le Camping Plage Saint-Raymond, peu avant 19 h 40, quand le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule, effectuant ensuite une violente embardée.

L’accident s’est produit à peine à 500 mètres de la sortie du camping après une courbe sur le chemin du Bourg-Louis.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Selon la Sûreté du Québec, le véhicule utilitaire sport a effectué plusieurs tonneaux, infligeant d’importantes blessures aux deux occupants. Il a terminé sa course dans un fossé.

Courtoisie

Le conducteur, Steeve Moisan, un père de deux enfants en bas âge, a succombé à ses blessures. Quant à son passager, il a été gravement blessé, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Alcool en cause?

Les causes de la sortie de route demeuraient nébuleuses au lendemain du drame.

Dominique Lelièvre

Selon le porte-parole de la SQ, Daniel Thibodeau, l’alcool pourrait avoir joué un rôle. « Des analyses toxicologiques seront pratiquées sur le conducteur. Par la suite, on pourra confirmer ou pas la thèse de l’alcool », précise-t-il. Le corps policier n’exclut encore aucune hypothèse.

Le père du défunt, Jacques Moisan, a passé l’après-midi avec son fils et l’ami de celui-ci sur le site du camping.

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Joint par Le Journal, il affirme que son fils était en état de conduire puisqu’il s’est limité à « deux ou trois bières » durant l’après-midi. Il soutient que les deux trentenaires se sont disputés après le souper, ce qui aurait précipité leur départ dans le même véhicule, conduit par son fils.

Il craint que cette chicane se soit prolongée sur le chemin du retour.

Incompréhension

L’incompréhension régnait d’ailleurs parmi les proches de Steeve Moisan qui se sont longuement recueillis, dimanche, sur les lieux de l’accident. Des débris du véhicule étaient encore visibles au fond du fossé où il a atterri.

Une douzaine de personnes sont venues déposer sur un arbre une croix sur laquelle ils ont inscrit des messages destinés au disparu.

« C’est mon ami d’enfance et il ne conduisait jamais chaud. Il était très prudent. On essaie de comprendre. On a hâte de comprendre », a confié au Journal l’une de ces personnes, qui a préféré taire son nom.