L’attaque des Alouettes étouffée à Calgary

L’attaque des Alouettes a connu une soirée difficile au domicile des Stampeders de Calgary, où la formation montréalaise s’est inclinée par la marque de 25-8, samedi.

Les Stampeders (5-0) sont ainsi demeurés la seule équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) invaincue cette saison. Les Alouettes (1-4) affichent le pire rendement de la ligue, à égalité avec les Argonauts de Toronto.

La maigre récolte de huit points des hommes de Mike Sherman n’est pas si étonnante puisque leurs adversaires de samedi comptent sur la meilleure défense, et de loin, de la LCF. En cinq sorties, ils n’ont concédé que 46 points, ce qui leur donne une moyenne de 9,2 points alloués par rencontre. En comparaison, les Oiseaux ont concédé 148 points (29,6 points par match) depuis le début de la saison.

Des blessures

Le retour au jeu du quart-arrière Drew Willy aura été de courte de durée. Le passeur, qui avait raté la dernière sortie des siens à cause d’une blessure au cou, a dû quitter la rencontre dès le deuxième quart après avoir été touché à la main.

Willy avait complété trois de ses quatre passes pour des gains de 17 verges avant de quitter.

Il a été remplacé par Matthew Shiltz, qui ne s’est pas trop mal débrouillé dans les circonstances. Le quart de 25 ans a rejoint ses receveurs 16 fois en 25 tentatives pour 160 verges, un touché et deux interceptions.

B.J. Cunningham est celui qui a capté sa passe payante.

Willy n’a pas été le seul joueur des Alouettes à tomber au combat samedi. Le demi de coin Joe Burnett, un ancien des Stampeders, a quitté le terrain dans une voiturette. Le joueur de ligne offensive Tyler Johnstone, qui disputait un premier match en carrière la LCF, a lui aussi été incapable de compléter la rencontre.

Suffisamment remis d’une blessure au genou subie le 12 juillet contre le Rouge et Noir d’Ottawa, le quart des Stampeders Bo Levi Mitchell a été solide dans la victoire, amassant 292 verges et deux touchés. Il a complété 73,5 % de ses passes dans la rencontre et a été victime d’une interception.

Les Alouettes seront de nouveau en action jeudi prochain alors qu’ils accueilleront les Eskimos d’Edmonton (3-2).