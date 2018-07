Le grand retour de Mado

La place des Festivals s’apprête à être prise d’assaut par paillettes, mascara, perruques et talons hauts. Mado Lamotte, la plus célèbre des drag queens de Montréal, revient à la charge avec une cinquième édition de son spectacle Mado’s Got Talent « plus spectaculaire » que jamais, promet-elle.

« Un cinquième anniversaire, c’est pas rien ! Alors il faut que ce soit à la hauteur », annonce Luc Provost, l’homme derrière le maquillage de Mado Lamotte, en entrevue au Journal.

Et comment y parviendra-t-il ? Bien entendu, il refuse de donner les détails de son grand numéro d’ouverture. Mais comme on sait qu’il a traversé le parterre sur une calèche portée par des hommes l’an dernier, on se doute qu’il tentera cette fois-ci de hausser le facteur excentricité d’un cran. Ou même deux.

Il était d’ailleurs loin de se douter que l’aventure Mado’s Got Talent allait perdurer autant d’années, lorsqu’il est monté sur scène pour la première édition, à l’été 2014.

« Un festival comme Juste pour rire renouvelle toujours son offre de spectacles extérieurs. Alors de pouvoir revenir encore une fois cette année, c’est certain que ça fait un p’tit velours », rigole-t-il.

Concours de talents

Bien que cette nouvelle édition promette d’innover dans ses numéros d’ouverture et de fermeture, le concept, calqué sur celui des différents America’s Got Talent de ce monde, demeure le même. Des artistes de tout acabit se succéderont sur scène dans des numéros de danse, de chant, de magie ou encore d’arts circassiens, dans le but d’épater la galerie et, incidemment, de repartir avec le trophée décerné à la meilleure performance de la soirée.

C’est d’ailleurs, en partie, la familiarité de ce concept qui permet d’attirer les foules et éviter les malentendus. Car bien que Mado Lamotte soit la tête d’affiche­­­ de cette soirée, il ne s’agit pas d’un « show de drag queen », insiste-t-il.

« C’est un spectacle de variétés, animé par une drag queen. C’est très différent. Ce n’est pas comme les spectacles présentés dans mon cabaret », souligne Luc Provost.

L’envie de revenir

On ne sait évidemment pas encore si le rendez-vous annuel de Mado Lamotte sera reconduit pour une sixième édition, en 2019. Mais avant même de monter sur scène, l’homme derrière la célèbre drag queen est déjà bien décidé à ce que cette fois-ci ne soit pas la dernière.

« Tant que je n’aurai pas fait mon entrée sur scène en hélicoptère, je vais continuer de revenir en mettant la barre encore plus haut chaque fois », annonce-t-il.