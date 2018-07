Le week-end culturel de... Marc St-Martin

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie J’ai adoré le livre Le poids de la neige, de l’auteur québécois Christian Guay-Poliquin. L’histoire étant campée en hiver, il peut s’agir d’une belle lecture estivale à lire en période caniculaire pour se rafraîchir. On y retrouve un homme de 30 ans qui, happé par une voiture, retourne­­­ dans le village où il a grandi, où il sera pris en charge par un homme plus âgé. L’endroit est reculé et les deux hommes, piégés par une tempête hivernale, se retrouvent sans électricité avec très peu de vivres. Ils devront apprendre à s’apprivoiser, à vivre ensemble et à partager leurs souvenirs. C’est un très bon roman à la fois contemplatif et assez sombre porté par le désarroi, mais avec une beauté dramatique.

Quel est le prochain spectacle que vous tenez absolument à voir ?

Photo courtoisie Il y en a plusieurs. Je veux absolument voir la pièce Chapitres de la chute, qui sera présentée au théâtre de Quat’Sous en octobre prochain, qui raconte l’ascension et la chute des Lehman Brothers. C’est une saga sur le capitalisme, mise en scène par Marc Beaupré et Catherine Vidal. Ça m’interpelle beaucoup. Sinon, j’ai très hâte de voir la nouvelle création de Michel Marc Bouchard, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, qui sera mise en scène par Serge Denoncourt et qui prendra l’affiche au TNM au printemps prochain.

Quel est le dernier film qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie J’ai vraiment été happé par le film Icarus (Icare), un documentaire de Bryan Fogel et Dan Cogan qui porte sur le dopage dans le sport. C’est très bon, et il a été lauréat d’un Oscar en 2018, celui du meilleur film documentaire. Le film lève le voile sur le plus gros scandale de dopage de l’histoire, impliquant des athlètes russes à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2014.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie Je viens de regarder la série française Dix pour cent, ou au Québec, Appelez mon agent. J’ai beaucoup aimé ça, car on oscille entre le drame et la comédie. Le réalisateur Cédric Klapisch est vraiment talentueux. La série est très intéressante d’autant plus que plusieurs comédiens vedettes de France se sont joints à la distribution pour un épisode afin de jouer leur propre rôle. C’est très intéressant ! On y retrouve beaucoup d’autodérision. Le star-system et le rapport agent-comédien en France étant assez différents de chez nous, on aura une adaptation québécoise produite par Sophie Lorain avec des comédiens d’ici. Par ailleurs, j’ai un très grand coup de cœur pour la série Faits divers, tant pour les personnages que pour le rythme et l’humour noir que l’on y retrouve. C’est extraordinaire !

Quelle est votre récente découverte musicale ?

Photo d'archives, Agence QMI J’aime beaucoup le tout dernier album Dans ma main, du pianiste compositeur et interprète québécois, Jean-Michel­­­ Blais. C’est tellement bon ! Il a une belle façon de traduire les émotions en musique. C’est son premier album que je découvre et c’est franchement beau et accessible­­­ à tous. J’aime l’album au complet !