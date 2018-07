Les Alouettes feraient l’acquisition de Johnny Manziel

Les Alouettes de Montréal auraient fait l’acquisition du quart-arrière Johnny Manziel des Tiger-Cats de Hamilton, dimanche.

Les joueurs de ligne offensive Tony Washington et Landon Rice devraient également grossir les rangs des Moineaux, tandis que l’ailier défensif Jamaal Westerman, le receveur éloigné Chris Williams et les premiers choix des Alouettes en 2020 et 2021 feraient le chemin inverse.

Les deux clubs n’ont toutefois pas confirmé l’information rapportée par le réseau TSN.

Manziel rejoindra ainsi Mike Sherman, qui était son entraîneur en 2011 avec les Aggies de l’Université A&M du Texas, dans la NCAA, lors de sa première saison universitaire.

Court séjour à Hamilton

L’Américain, surnommé «Johnny Football», s’est entendu au mois de mai dernier avec la formation ontarienne dans le but de faire le saut dans la Ligue canadienne de football (LCF). Il n’a pas encore vu d’action dans un match de saison régulière, Jeremiah Masoli lui étant préféré.

Manziel a été sélectionné au 22e rang au total par les Browns de Cleveland lors du repêchage de la NFL en 2014. Ayant disputé 14 parties avec les Browns en 2014 et 2015, Manziel a complété 57 % de ses passes pour 1675 verges, sept touchés et autant d’interception avant d’être libéré en mars 2016.

Auparavant, il a disputé deux saisons avec les Aggies, complétant 68,9 % de ses passes pour 7820 verges, 63 touchés et 22 interceptions. Il a par ailleurs mis la main sur le trophée Heisman en 2012.