Les Alouettes toujours en attente d’un réveil de l’attaque

Le même scénario s’est répété samedi soir pour les Alouettes de Montréal. Incapable d’inscrire plusieurs points au tableau, la troupe de Mike Sherman s’est inclinée par la marque de 25-8 devant les Stampeders, à Calgary.

La formation de la métropole affiche le pire rendement offensif de la Ligue canadienne de football (LCF) cette saison avec une maigre récolte de 69 points en cinq sorties, ce qui donne une moyenne de 13,5 points par rencontre.

Si les Alouettes (1-4) sont en milieu de peloton pour le nombre de passes de touché (cinq) depuis le début de la campagne, ils occupent le dernier rang de la ligue en matière de temps de possession du ballon (26 min 21 s), de verges amassées au sol (281) et de touché au sol (un).

L’équipe a connu ses meilleurs moments offensifs le 30 juin quand elle a battu les Roughriders de la Saskatchewan 23-17. La grande vedette à l’attaque avait alors été le botteur Boris Bede, qui avait réussi ses cinq tentatives de placements.

Les Oiseaux devront faire mieux s’ils veulent décrocher un second gain en 2018 jeudi prochain dans le cadre de la visite des Eskimos d’Edmonton.

On ne sait pas pour l’instant si le quart-arrière Drew Willy, qui a dû quitter le match de samedi en raison d’une blessure à la main, sera en mesure de prendre part à cette rencontre. Son remplaçant Matthew Shiltz ne s’est pas trop mal débrouillé contre les Stampeders.

Les Stampeders déçus

Même s’ils l’ont aisément emporté et sont ainsi demeurés invaincus cette saison, les Stampeders n’étaient pas entièrement satisfaits après leur victoire contre les Alouettes.

«C’est intéressant, car nous avons gagné par 17 points et nous ne sommes pas nécessairement contents du résultat, a lancé l’entraîneur-chef des Stampeders, Dave Dickenson, au “Calgary Sun”. Dans le monde du sport, toutes les victoires sont difficiles à aller chercher. Tu devrais les chérir.»

«Tu devrais respecter tes adversaires et considérer chaque gain comme quelque chose de spécial, a-t-il ajouté. Cela dit, je regarde ce que nous avons fait offensivement... Et nos unités spéciales n’ont pas très bien joué. Tout cela me donne envie de devenir encore meilleur.»