Coupe Monster Energy : Harvick fait la pluie et le... beau temps à Loudon

LOUDON | Kevin Harvick s’est emparé de la tête avec un peu moins de sept tours à parcourir pour remporter dimanche l’épreuve de la Coupe Monster Energy présentée sur l’ovale de Loudon, au New Hampshire.

Au terme de sa sixième victoire de la saison, un sommet en 2018, et la 43e de sa carrière dans la discipline-reine du NASCAR, le pilote de l’écurie Stewart-Haas est sorti vainqueur d’un duel animé avec Kyle Busch en fin de parcours.

Au profit d’une touchette avec son principal rival, à l’entrée du deuxième virage, il a pris les commandes de la course pour ne plus jamais les laisser.

« J’ai fait ce qu’il fallait pour gagner, a dit le vainqueur à sa sortie de voiture. Je ne voulais pas causer sa perte, mais j’ai vu une ouverture et j’ai su en profiter.

C’était ma meilleure chance de le devancer et, surtout, je ne voulais pas perdre de temps derrière lui. »

« Je ne lui en veux pas »

Busch, lui, a reconnu que son principal rival était plus rapide que lui dans les derniers tours.

« Je le voyais très menaçant dans mes rétroviseurs, en sachant qu’il tenterait une manœuvre à un moment donné, a expliqué Busch. C’était dur pour moi de tenter de lui résister. Je dois reconnaître que je n’avais pas la meilleure voiture.

« Je ne pense pas qu’il avait à me toucher pour me devancer, mais la course est ainsi faite. Je n’ai pas de problème avec ça... Je ne lui en veux pas. »

Malgré sa deuxième place à Loudon, Busch conserve le premier rang au classement cumulatif avec 844 points, soit 53 de plus que Harvick.

Cette course a aiguisé la patience des spectateurs qui ont dû attendre jusqu’à 16 h 20 avant que le drapeau vert ne soit agité, en raison de la pluie. Le départ était prévu à 13 h.

Ces conditions ont forcé les pilotes à jouer de prudence, surtout en début de course, alors que les précipitations en matinée avaient rendu la piste peu adhérente et très glissante.

Le premier des trois segments de l’épreuve a été d’ailleurs neutralisé à quatre reprises en raison de sorties de piste.

Marque personnelle

Avec sa sixième victoire, Harvick, champion de la Coupe Monster Energy en 2014, égale sa marque personnelle en une saison. Avec encore 16 étapes à disputer, il aura toutes les chances de la surpasser.

La prochaine escale de la série aura lieu ce dimanche à Pocono, en Pennsylvanie.

Aric Almirola s’est classé troisième à Loudon, alors que Martin Truex Jr., Chase Elliott, Ryan Newman, Ryan Blaney, Kurt Busch, Joey Logano et Jimmie Johnson ont complété le groupe des 10 premiers.