Plus de demandes pour éradiquer les nids de guêpes

Les exterminateurs de la région de Québec reçoivent en juillet un nombre d’appels plus élevé que par les années passées pour éradiquer les guêpes, qui bénéficient de conditions idéales pour agrandir leurs nids plus rapidement et se multiplier.

« Les conditions qu’on a côté météo, ça favorise la croissance rapide des colonies. La demande est plus hâtive cette année », indique Michel Maheu, directeur général de la firme de gestion parasitaire Maheu & Maheu.

Le biologiste observe un volume d’appels « inhabituellement » élevé si tôt en été pour l’élimination des nids de guêpes, dans la capitale comme ailleurs en province.

Demande « énorme »

Plusieurs exterminateurs de la région de Québec ont confirmé au Journal être particulièrement sollicités en juillet pour détruire ces indésirables.

« La demande est énorme en ce moment », affirme le président de Gestion parasitaire Québec Lévis, Marc Guénette.

« D’habitude, la plupart du monde va voir les guêpes au mois d’août, quand il va y avoir environ 200 à 300 guêpes, mais maintenant, on voit des nids de guêpes qui se forment plus tôt et un petit peu plus rapidement », soutient le biologiste.

« Aussitôt qu’il fait soleil et que les gens travaillent sur leur terrain et voient les nids, ça appelle », rapporte le propriétaire de Desjardins Extermination, Pierre-Alexandre Crousset, qui note lui aussi « une bonne augmentation » de la demande.

Le soleil pour s’orienter

En quoi le beau temps profite-t-il aux guêpes ? Concrètement, c’est qu’elles ont besoin du soleil pour s’orienter, explique Michel Maheu. Autrement, s’il pleut ou si le temps est nuageux, elles restent au nid.

« Avec les conditions qu’on a, veux, veux pas, toutes les journées sont bonnes pour aller chercher de la nourriture et des matériaux nécessaires à la fabrication de la pâte de papier pour agrandir le nid », résume celui qui estime que le pic de la demande surviendra au retour des vacances de la construction.

Un dernier mois sec et chaud

La région de Québec a effectivement connu un dernier mois très ensoleillé et peu pluvieux, confirment les statistiques d’Environnement Canada. « Clairement, on a eu beaucoup de journées sèches », mentionne le météorologue Simon Legault.

Avec 55 mm de pluie tombée en date du 20 juillet, Québec était encore loin de rejoindre la normale de 121 mm pour un mois de juillet.

Au tableau des températures, la moyenne des maximums atteints jusqu’au 20 juillet se chiffrait à 26,8 °C, près de 2 °C au-dessus du maximum moyen pour le mois à Québec.