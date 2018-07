Québec tient à son rabais sur les voitures électriques

« Il y a un certain nationalisme économique derrière tout ça. L’hydro-électricité, c’est nous qui la produisons. C’est nous qui la distribuons », a déclaré en entrevue au Journal le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin.

L’objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes d’ici 2020 sera atteint, selon lui. Entre 2300 et 2500 véhicules sont vendus chaque mois, observe-t-il. Plus de 30 000 voitures électriques circulent déjà sur les routes du Québec, soit 30 % de l’objectif de 100 000.

Du côté de la Coalition avenir Québec (CAQ), on ne remet pas non plus en question les rabais. L’attaché de presse Ewan Sauves pense cependant que « le gouvernement libéral de Philippe Couillard est en voie de rater sa cible de 100 000 ».