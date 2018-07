Saquon Barkley s’entend avec les Giants

Le choix de premier tour des Giants de New York, le porteur de ballon Saquon Barkley, a apposé sa signature au bas d'un premier contrat professionnel de quatre ans et d'une valeur de 31,2 millions $, dimanche.

De la somme totale, 20,76 millions $ seront payés à l'ancien de l'Université Penn State sous forme de bonis à la signature. Le porteur empochera d’ailleurs 15 millions $ dès qu’il paraphera l’entente.

L’an passé, à sa dernière saison dans la NCAA, l’athlète de 21 ans a amassé 1271 verges de gains au sol et 18 touchés en 13 rencontres.

Sur l’ensemble de sa carrière universitaire, il a récolté 3843 verges et 43 majeurs, en plus d’ajouter 1195 verges de gain via les airs et huit touchés.