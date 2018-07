Chute Montmorency: un jeune homme sauvé après être tombé d’une falaise

Un homme de 17 ans a été secouru par les pompiers de Québec après être tombé d’une falaise en amont de la chute Montmorency, au petit matin, dimanche.

La victime a fait une chute d’environ sept mètres dans un endroit boisé dans le secteur des «roches plates», près du Club de golf Le Montmorency.

Par chance, l’homme n’était pas seul. La personne qui l’accompagnait s’est précipitée vers une station-service où elle a pu joindre le 9-1-1. Il était 4 h 44.

#INTERVENTION | 2615 avenue du Sault | GRIMP | Homme ayant fait une chute de 7 m dans une falaise | équipe nautique et escouade GRIMP auprès de l’individu pic.twitter.com/DGuZeu0N1Z — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) 22 juillet 2018

Une quinzaine de pompiers spécialisés dans les interventions en milieu périlleux et en sauvetage nautique ont été appelés à intervenir, en plus des policiers et des pompiers.

Les premiers répondants ont pu constater que la victime était consciente et qu’elle respirait, mais qu’elle avait des blessures au dos. L’homme a chuté près de la rivière Montmorency, mais il était en sûreté sur les berges.

Il a fallu environ une heure aux pompiers pour sortir l’homme de sa fâcheuse position à l’aide d’un système de cordage et d’un panier de sauvetage.

#INTERVENTION | 2615 avenue du Sault | GRIMP | Victime conscient et respire | Évacuation complète | Victime dans l’ambulance pic.twitter.com/6cqeGW600V — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) 22 juillet 2018

Celui-ci a été transporté dans un centre hospitalier où son état était jugé stable, dimanche matin. On ne craint pas pour sa vie.

Selon Bill Noonan, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ), la victime a eu de la chance d’être accompagnée.

«Le SPCIQ rappelle l’importance d’être prudent près des milieux escarpés. Il est aussi prudent de toujours être accompagné et de fournir un itinéraire à nos proches quand nous allons près d’un milieu escarpé ou sur un plan d’eau. De plus, sur les plans d’eau comme les lacs et les rivières toujours avoir le port d’une veste de flottaison», précise-t-il.