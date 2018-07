Stardew Valley: date de lancement annoncée pour le mode multijoueurs

Bonne nouvelle pour les fermiers virtuels: le mode multijoueurs de Stardew Valley sera lancé officiellement dans quelques jours.

C’est dans la description de la bande-annonce du mode multijoueurs que la date de lancement a été dévoilée. Pour PC, Mac et Linux, la mise à jour multijoueurs sera le 1er août 2018.

La description indique également que les versions Xbox One, PS4 et Nintendo Switch auraient par la suite cette même mise à jour. Malheureusement, aucune date de lancement n’a été divulguée. On ne connaît pas les détails sur le cross-play non plus.

Il faut noter que les joueurs qui avaient déjà accès au mode multijoueurs en bêta ne verront pas beaucoup de changements sauf quelques ajustements. Le mode n’est pas local, non plus.

Un simulateur de ferme, ce n’est peut-être pas super attirant comme concept. Mais Stardew Valley est considéré comme un vrai bijou indie, avec plus de 3,5 millions exemplaires vendus sur plusieurs plateformes.