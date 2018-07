Tiger Woods passe tout près de la victoire à l’Omnium britannique, Francisco Molinari l’emporte

La victoire, attendue depuis si longtemps, semblait à portée de main pour Tiger Woods. L’ancien numéro un mondial a toutefois dû se contenter du sixième rang à l’Omnium britannique tandis que Francesco Molinari a marqué l’histoire en devenant le premier Italien à remporter un tournoi majeur, dimanche sur le terrain de Carnoustie, en Écosse.

Molinari a remporté les grands honneurs en remettant une carte de 69, deux coups sous la normale, dimanche. Il a conclu le tournoi avec un pointage cumulé de 276 (-8).

Woods, qui était seul au sommet après neuf trous, a connu une mauvaise séquence en commettant un double boguey au 11e fanion et un boguey au 12e. Un oiselet au 14e trou a permis à ses nombreux partisans d’espérer, mais ce ne fut pas suffisant. Il a joué la normale dimanche. Il a terminé le tournoi avec un pointage total de 279 (-5), à égalité avec l’Anglais Eddie Pepperell et l’Américain Kevin Chappell.

Une première depuis 2012

AFP

L’Américain de 42 ans était en quête d’un 15e titre majeur en carrière. Sa dernière victoire dans un tournoi du genre remontait toutefois à 2008, lors de l’Omnium des États-Unis. Il avait mené pour la dernière fois dans un majeur en 2012, encore à l’Omnium des États-Unis. Webb Simpson avait finalement remporté la compétition.

En carrière, Woods a soulevé le Claret Jug, remis au vainqueur de l’Omnium britannique, à trois reprises.

«Ce résultat va faire mal pendant quelque temps, mais considérant d’où je viens et où j’en suis aujourd’hui, je sais que je suis chanceux», a-t-il indiqué au site du circuit de la PGA. Woods effectue un retour cette année après avoir dû composer avec des problèmes de santé et personnels.

Molinari, qui ne compte qu’une victoire sur le circuit de la PGA à son palmarès, a conclu le tournoi en force avec des oiselets aux 14e et 18e trous. Cela lui a permis de devancer par deux coups l’Anglais Justin Rose, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy ainsi que les Américains Kevin Kisner et Xander Schauffele. Kisner et Schauffele partageaient le premier rang provisoire avec Jordan Spieth après 54 trous.

Spieth (-4), champion en titre de l’événement, a connu une journée de misère, commettant trois bogueys et un double boguey. Sa dernière ronde de 76, cinq coups au-dessus de la normale, lui a fait perdre huit rangs au classement.

McIlroy, pour sa part, a été irrégulier, enfilant deux oiselets et un aigle et commettant trois bogueys. Le golfeur de 29 ans effectuait un retour aux sources, lui qui avait disputé son premier Omnium britannique en tant qu’amateur en 2007 sur les allées de Carnoustie.

Bond de 16 places

Le seul Canadien en lice en Écosse, Adam Hadwin, a fait un bond de 16 places dimanche pour atterrir en 35e position, à égalité avec trois autres golfeurs. Il a remis une carte de 71 pour une deuxième journée de suite pour finalement obtenir un pointage total de 285 (+1).

Il avait livré sa meilleure performance vendredi en retranchant un coup à la normale.