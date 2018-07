Un Festif ! record

BAIE-SAINT-PAUL – Des artistes comblés, une météo plus que parfaite, des spectacles présentés à guichet fermé et un record en termes de fréquentation, la neuvième édition du Festif ! de Baie-Saint-Paul a été couronnée de succès.

Dimanche, après les prestations de Vagabon et de Philippe Brach, en début d’après-midi, au quai de Baie-Saint-Paul, la petite municipalité charlevoisienne se remettait de ces quatre jours de musique et de festivités.

Plus de 38 000 festivaliers, selon les premières données, ont circulé dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul lors du Festif !

« On voyait clairement qu’il y avait plus d’achalandage et du monde partout. Ça a vraiment commencé fort lors de la première journée. Et ça s’est poursuivi vendredi, samedi et dimanche. Je suis très content », a lancé le directeur général et artistique Clément Turgeon, lors d’un entretien.

Il a constaté que les gens ne viennent plus seulement passer une journée au Festif !

« Les gens ont réalisé, l’an dernier, en arrivant le samedi, qu’ils avaient manqué plein de choses le jeudi et le vendredi. Ils sont arrivés plus tôt et ils ont vécu une expérience plus complète. Il y a aussi eu plusieurs spectacles-surprises, le samedi, avec Pascale Picard, Patrick Watson et Paul Piché », a-t-il fait remarquer.

Plusieurs artistes comme Patrick Watson, Mara Tremblay, Daniel Boucher, Galaxie, Stéphane Lafleur et Fred Fortin ont admis avoir vécu des moments mémorables lors de leur passage au Festif !

« Ça nous impressionne parce qu’ils en ont tellement vu d’autres. On ne réalise pas qu’on a cet impact-là. C’est très touchant d’entendre Mara Tremblay, qui a 31 ans de carrière, dire que son spectacle au quai vient au sommet de ses moments mémorables », a indiqué Clément Turgeon.

Marque de commerce

Les prestations dans des lieux inhabituels sont véritablement devenues la marque de commerce de l’événement.

« On essaie vraiment de mettre les artistes dans l’environnement et la nature sans rien modifier. Ce matin, durant la prestation de Stéphane Lafleur, entre deux notes, on entendait les moutons en arrière et le train de Charlevoix qui arrivait. Ça fait comme partie de l’authenticité de l’événement », a-t-il dit.

Avec une 10e édition qui va arriver bien rapidement, Clément Turgeon souhaite souligner cet anniversaire, mais à la façon « Festif ! ».

« On ne veut pas faire un anniversaire juste pour le fun. On va trouver une façon de le souligner. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement avec un gros spectacle, parce que je ne pense pas que nous sommes prêts, côté logistique, à affronter une scène qui serait deux fois plus grosse », a-t-il fait savoir.