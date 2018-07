Un roi indétrônable

VAL-D’OR | L’avenir nous enseignera ce que deviendra sa carrière, mais Riley Sheehan en a écrit un premier chapitre important en devenant champion du Tour de l’Abitibi pour une deuxième année de suite, hier, dans les rues de Val-d’Or.

Le blond Américain du Colorado a préservé le maillot brun qu’il détenait depuis la troisième étape, malgré la troisième victoire d’hier au même endroit de Riley Pickrell, originaire de Victoria, à l’issue de l’épreuve sur route de 120 km depuis Senneterre.

Sheehan a servi une accolade à ses proches à la descente de son vélo, des moments qu’il dit avoir chéris encore plus intensément que l’an dernier.

« Cette année, j’ai concentré toute ma tête pour cette course et c’était le principal objectif de ma saison. C’était une occasion rare qui se présentait pour moi. Tu t’entraînes à chaque moment en fonction de cette course. Quand la course arrive, c’est incroyable quand tout ce que tu souhaitais tombe en place », a exprimé le champion, pour qui le ciel menaçant a retardé son projet de pluie pour ne pas écourter les célébrations.

Une affaire d’équipe

Sheehan devient ainsi le quatrième participant dans les 50 éditions du Tour à faire banco deux années de suite. Il rejoint dans l’histoire le Québécois Éric Van Den Eynde (1971-72) et les Américains Mark Frise (1978-79) et Bobby Julich (1988-89).

Originaire de Boulder, une ville logée à plus de 1600 mètres en altitude, Sheehan a survolé la plaine de l’Abitibi durant les six jours qu’a duré ce qui est considéré comme la plus importante compétition cycliste pour juniors au monde. Troisième au contre-la-montre individuel de jeudi en matinée, il avait confirmé toute sa valeur quelques heures plus tard en soirée en remportant au sprint l’épreuve de 53 km à Malartic.

Le reste de la semaine est devenu presque une formalité pour lui, sachant toute la protection dont il a bénéficié de la part de sa puissante équipe nationale américaine.

« Gagner cette course n’est pas possible par une seule personne. C’est l’effort de toute une équipe, et la nôtre a été toujours là pour moi », a salué le jeune homme de 18 ans, voué à une carrière florissante.

Plamondon, meilleur Québécois

Robin Plamondon, membre de l’équipe nationale du Canada, a inscrit le meilleur résultat d’un Québécois avec sa 11e place au classement général.

« C’est un tour spécial qui se joue beaucoup sur les chutes, le positionnement et la chance. C’est un tour assez spécial, mais l’Abitibi demeure une course le “fun”. C’est la seule qu’on fait dans la Coupe des nations et on a la chance incroyable de l’avoir ici au Québec », a commenté le cycliste originaire de Montréal, qui pourrait avoir confirmé son poste avec l’équipe du Canada en vue des championnats mondiaux juniors à Innsbruck en Autriche, du 23 au 30 septembre.

Riley Sheehan et ses équipiers ont rempaqueté leur équipement et quitté Val-d’Or vers 3 h, la nuit dernière. Même après son départ, son règne sur l’Abitibi durera une autre année...