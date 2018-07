Un voyage à Rockland à oublier

Les Capitales ont goûté à la puissance des Boulders de Rockland dans une défaite de 5-4 lors du dernier match de la série qui s’est prolongé à cause des averses, dimanche, au Palisades Credit Union Park.

Quatre coups de canon de la formation de l’État de New York, dont deux en solo de Conor Bierfeldt, ont conduit les hommes de Patrick Scalabrini vers un troisième revers en quatre rencontres à Rockland.

La deuxième longue balle du jour du voltigeur des Boulders, survenue en huitième manche, aura fait la différence puisque les Capitales ont tenté une remontée qui s’est stoppée à deux points à la manche ultime. La rencontre avait été interrompue en milieu de sixième pendant une soixantaine de minutes en raison de la pluie.

Fatigue évidente

Scalabrini n’a pas caché après la rencontre que plusieurs de ses soldats, surmenés au cours des dernières semaines en raison des blessures et de l’absence des Cubains Yordan Manduley et Lazaro Blanco, ressentent une importante fatigue.

« Les circuits nous ont fait mal défensivement, mais l’histoire du match, c’est qu’on a bousillé une tonne d’opportunités qui auraient dû virer en points. C’est à l’image des dernières journées.

« C’est vraiment difficile pour quelques joueurs présentement. On est tard dans la saison et il y a des gars qui ne devraient pas jouer tous les jours et c’est plus difficile par moments. Ils sont fatigués mentalement et physiquement. Cela dit, c’est le genre de match qu’il faut aller chercher. On leur a quasiment donné par moments. On n’a pas été assez bons », a résumé le gérant québécois.

À leur premier tour au bâton depuis la reprise, en septième, les visiteurs ont abandonné trois hommes sur les buts quand T.J. White a été retiré sur décision. Défait à ses deux derniers départs, Karl Gélinas a retrouvé ses repères au cours des cinq manches qu’il a lancées avant qu’Andrew Elliot parade à son tour sur le monticule. « La bonne nouvelle, c’est que Karl a été dominant. Je savais que ce serait un voyage très difficile avec nos blessures et nos gars absents, mais 2-5, ce n’est pas acceptable. Il faut se ressaisir rapidement sinon ça va nous faire mal », a pointé Scalabrini dont la troupe a chuté à six matchs des meneurs au classement de la Ligue Can-Am de baseball indépendant, les Miners de Sussex County.

En vitesse

Le receveur Adam Ehrlich sera placé sur la liste des blessés au cours des prochaines heures, ce qui forcera l’instructeur-chef à effectuer quelques changements à son effectif, puisque l’autre nouveau venu à cette position, la recrue Riley MacDonald, n’est pas prêt à besogner quotidiennement, selon Scalabrini.