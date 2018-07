CAMEAU, Jean



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 juillet 2018, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean Cameau, époux de dame Marielle Turcotte, fils de feu monsieur Eugène Cameau et de feu dame Marie Chrétien. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Geneviève (Erick Lévesque) et Pascale (Nicolas Gagnon); ses petits-enfants : William, Mathys et Emmylou; sa jumelle Jeanine Cameau; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turcotte; son cousin Christian Latortue (Emilia); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s aux États-Unis et en Haïti. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du 7e étage et des soins palliatifs de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (https://www.fondation-iucpq.org/ dons/types-de-dons). La famille vous accueillera auà compter de 13h.et de là au columbarium du Complexe Claude Marcoux.