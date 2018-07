ARCAND, Michel



Subitement, à sa résidence de Chambly, le 19 juillet 2018, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Michel Arcand, fils de feu Wellie Arcand et de Marie-Ange Demers, demeurant à Chambly, autrefois de Charlesbourg (Québec). Il laisse dans le deuil ses enfants: Lyse (François Doucet) et François (Kari Cranswick); ses petits- enfants: Camille Martin, Émile Pepin, Norah et Morgan Arcand; sa sœur et son frère: Marie-Paule (Guy Lalonde) et Paul; sa belle-sœur Diane Alain ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis précieux.La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 13h la journée des funérailles. L’inhumation des cendres au cimetière Les Jardins Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures suivra après les funérailles. Les arrangements funéraires ont été confiés auUn don en sa mémoire à la Fondation de votre choix serait apprécié. Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site web