Un nouveau service sans fil à faible coût au Québec

MONTRÉAL | Bell a annoncé, lundi, que son nouveau service sans fil à faible coût Lucky Mobile était désormais offert aux résidents du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Lancé initialement en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique en décembre dernier, puis au Manitoba et en Saskatchewan en mars, ce nouveau service prépayé est maintenant proposé dans dix provinces.

«Lucky Mobile est le premier choix pour qui recherche un service sans fil simple, prévisible et à faible coût», a déclaré Blaik Kirby, président de Bell Mobilité.

«Dans tous ses aspects, Lucky Mobile a été conçu pour permettre aux clients d'accéder aux services dont ils ont précisément besoin tout en exerçant en tout temps un contrôle permanent et complet de leur budget», a-t-il ajouté.

Lucky Mobile propose plusieurs forfaits nationaux et provinciaux à partir de 10 $ par mois pour une offre de base comprenant 50 minutes d’appels au Canada et 50 textos. Un forfait promotionnel propose des appels illimités, des textos illimités au Canada et à l’international ainsi que 4,5 Go de données à une vitesse de 3G pour 40 $ par mois.