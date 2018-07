Champions de demain: Une plume en plein contrôle

Une personne étroitement liée au développement du plongeon au Québec nous avait préparés : « Quand vous serrez la main à Benjamin Tessier, vous avez déjà devant vous un homme. Un petit homme. »

C’est vrai. Quelques minutes avant notre rencontre, cette plume de 4 pieds et 10 pouces et d’à peine 85 livres venait de s’envoler depuis la plateforme de 7,5 m au Centre sportif du Parc olympique.

Sur le coup, on s’est surpris à revoir cette scène qui avait fait le tour du monde aux Jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur en 1998.

Le minuscule Alexandre Despatie, à 13 ans seulement, apparaissait jubilant dans les bras du Britannique Tony Ally, qui faisait deux fois son âge, et qui l’avait littéralement arraché de terre pour saluer sa victoire surprise à la tour.

C’est le même âge qu’a aujourd’hui Benjamin Tessier. Les Alexandre Despatie ne poussent pas dans les arbres, mais quelques observateurs se risquent à faire un rapprochement entre le jeune acrobate du club L’Envol de Blainville et l’icône de Laval. Du moins, il en possède déjà l’assurance et la confiance.

« Je ne veux pas ressembler aux autres. Je veux ressembler à moi. Je veux avoir mon propre parcours et j’aime mieux développer mes propres intérêts. Je veux trouver les plus grandes difficultés pour les corriger et devenir meilleur », donne à entendre le gamin avec un aplomb surprenant pour un adolescent de son âge.

Des résultats prometteurs

Quand on mélange un ex-adepte de la gymnastique à un enfant qui a toujours aimé effectuer des pirouettes dans l’eau, ça donne ce passionné du plongeon depuis l’âge de cinq ans.

Quelques belles statistiques appartiennent déjà à cet élève du programme sports-études de l’école Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse.

À 10 ans en septembre 2015, c’est lui le plus jeune Canadien aux championnats panaméricains juniors à Cuba, où il termine troisième au tremplin de 3 m chez les 10-11 ans.

L’année suivante, il remporte les titres nationaux des 11 ans et moins à la plateforme et au 3 m, avec en prime un record canadien pour le pointage qui lui appartient toujours.

Ses coups d’éclat sur la scène nationale se poursuivent depuis. Identifié dans le programme « Prochaine génération » de Plongeon Canada, on verra jusqu’où ira ce nouveau projet de « l’usine » québécoise reconnue pour son niveau élevé de productivité sur les marchés internationaux.

« Ce qui m’impressionne le plus de sa part, c’est sa volonté de toujours faire de plus gros plongeons. Il y en a d’autres qui ont cette attitude normale en disant : “Peut-être que je ne suis pas prêt, peut-être que je devrais faire d’autres étapes auparavant”. Mais Benjamin, lui, il me pousse toujours pour le défier. Il me demande souvent quand il pourra faire régulièrement des plongeons de la plateforme de 10 m », raconte Devon Butters, entraîneur-chef du club L’Envol.

Parmi les grands l’an prochain

Pour diminuer les risques de blessures liés à l’impact de l’entrée à l’eau, le petit Benjamin devra contenir son impatience à vouloir s’élancer régulièrement de la tour de 10 m, du moins jusqu’à l’âge de 14 ans quand il aura gagné en maturité physique. Entre-temps, quelques sauts à l’occasion lui sont autorisés.

Son physique encore trop frêle le limite à la hauteur maximum des 7,5 m, et aux tremplins de un et trois mètres.

La carrière est cependant bien lancée, selon son entraîneur, pour envisager de participer aux championnats mondiaux juniors l’an prochain et même au circuit des Grands Prix seniors, l’année suivante, dans les mêmes programmes que Jennifer Abel et les grands de l’équipe nationale.

Il pourrait alors se rapprocher des traces laissées par Alexandre Despatie, l’emblème de son sport presque issu d’une autre époque que la sienne.

« Je l’ai déjà vu, évoque le plongeur modèle réduit. Par contre, si on lui dit le nom de Benjamin Tessier, je ne pense pas qu’il va savoir qui c’est. »

Ça viendra peut-être.

Benjamin Tessier