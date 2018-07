Chris Chelios nommé ambassadeur des Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé lundi la nomination de Chris Chelios à titre d’ambassadeur.

Originaire de la Ville des vents, l’ancien défenseur effectuera ainsi un retour avec l’organisation. Échangé par le Canadien de Montréal contre Denis Savard en juin 1990, il a porté les couleurs des Blackhawks jusqu’en 1999.

«Pour plusieurs générations de joueurs et de partisans, le nom de Chris Chelios sera pour toujours gravé dans l’histoire des Blackhawks, a dit le président Rockey Wirtz dans un communiqué. Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau Chris et sa famille au United Center et honorés de le nommer ambassadeur.»

Chelios a disputé 1651 rencontres échelonnées sur 26 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien, les Blackhawks, les Red Wings de Detroit et les Thrashers d’Atlanta. Il a cumulé 185 buts et 948 points tout en écopant de 2891 minutes de pénalité.

Remportant trois fois le trophée Norris remis au meilleur défenseur du circuit, Chelios a été nommé au Temple de la renommée le 8 novembre 2013.