Il plaide coupable d'avoir menacé un homme avec un bâton de baseball... et retrouve sa liberté

Dave Turmel, qui avait été condamné à trois ans de pénitencier en 2014 pour une double agression au couteau, a reconnu lundi avoir menacé un homme avec un bâton de baseball... avant de retrouver sa liberté.

Arrêté le 13 juillet dernier par le Service de police de Lévis, Dave Turmel devait revenir devant le tribunal pour la tenue de son enquête sur remise en liberté, lundi. L’individu de 22 ans a plutôt plaidé coupable aux accusations de menaces, d’agression armée et de non-respect des conditions de probation qui pesaient contre lui.

Selon les faits relatés par l’avocat de la défense, Me Simon Roy, une querelle qui aurait «dégénéré» entre l’accusé et une connaissance serait à l’origine du présent dossier. Cette escalade a connu son dénouement, le 10 juillet dernier, alors que Dave Turmel s’est présenté sur le lieu de travail de la victime pour le menacer de lui en «crisser une».

Le plaignant s’est barricadé à l’intérieur du commerce où il se trouvait. L’accusé s’est alors dirigé vers le coffre arrière de sa voiture, pour en sortir un bâton de baseball. Dave Turmel a toutefois interrompu son geste après avoir aperçu une caméra de surveillance. Il a remis le bâton de baseball dans la valise, avant de quitter les lieux, a expliqué Me Roy.

Libre

Dave Turmel reviendra devant le tribunal le 10 octobre, pour la tenue des observations sur la peine. D’ici là, il retrouve sa liberté sous plusieurs conditions.

Le jeune homme devra notamment résider chez son père, dans le secteur de Sillery, et respecter un couvre-feu. Il devra s’abstenir de communiquer avec la victime et sa famille immédiate ou de les importuner. Il ne pourra pas non plus faire référence au plaignant sur les réseaux sociaux.

Agression à l’arme blanche

En novembre 2014, Dave Turmel avait écopé de trois ans de pénitencier pour avoir agressé à l’arme blanche deux de ses amis, dont un d’âge mineur. Les faits étaient survenus six mois plus tôt, alors que l’accusé célébrait ses 18 ans lors d’une soirée arrosée.

L’altercation s’était produite à la suite d’une dispute avec ses camarades, dans le stationnement du bar Le Xanthie.