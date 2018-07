Debbie Lynch-White critique une série Netflix pour «grossophobie»

L’actrice québécoise Debbie Lynch-White, reconnue pour ses rôles dans Unité 9 et La Bolduc, s’en est prise vigoureusement à la série Netflix Insatiable en fin de semaine.

Elle a partagé sur Facebook une pétition créée par une artiste londonienne pour empêcher la diffusion de la série, prévue le 10 août prochain. En trois jours seulement, plus de 100 000 signatures ont été recueillies.

«Prends donc un petit deux secondes pour signer et essayer de faire en sorte qu’on arrête de faire des séries qui encouragent le fait qu’être mince est la seule quête d’une jeune fille et sa seule issue pour être acceptée et heureuse», a-t-elle écrit pour compléter son partage.

Insatiable met en scène une jeune adolescente intimidée en raison de son surpoids. Après avoir subi un accident, elle maigrit considérablement et gagne en popularité. Elle use de ce nouveau statut social pour se venger.

Depuis la parution de la bande-annonce, le 19 juillet, de nombreux internautes ont vivement critiqué les créateurs de la série, les accusant de «grossophobie».