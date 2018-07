5 spectacles à voir au Festival d’opéra de Québec

La huitième édition du Festival d’opéra de Québec débute mardi soir dans la cour du Vieux-Séminaire de Québec. Le Journal vous propose cinq rendez-vous à ne pas manquer.

QUATRE SOPRANOS SOUS LES ÉTOILES

Après avoir réuni quatre ténors sur la même scène en 2016, le Festival d’opéra de Québec laisse la place aux sopranos, ce soir, pour le concert d’ouverture. Gianna Corbisiero, qu’on a vue dans l’opéra Suor Angelica en 2016, Claire De Sévigné, Lauren Margison et Suzanne Taffot se produiront dans le décor enchanteur de la cour du Vieux-Séminaire de Québec. Elles seront accompagnées par les musiciens de La Sinfonia de Lanaudière, sous la direction de Stéphane Laforest. Le concert sera remis le 25 juillet en cas de pluie.

► 24 juillet – 20 h, cour du Vieux-Séminaire de Québec

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Le Festival d’opéra de Québec soulignera le 100e anniversaire de la mort du compositeur Claude Debussy avec la version concert de l’opéra Pelléas et Mélisande. L’opéra, présenté le 29 juillet, au Palais Montcalm, qui est une transposition du mythe de Tristan et Iseult, raconte le destin tragique de deux jeunes, incapables de vivre leur amour. L’opéra met en vedette le baryton Guillaume Andrieux et la soprano Samantha Louis-Jean dans les rôles de Pelléas et Mélisande et l’Orchestre de la francophonie. L’œuvre est considérée comme le chef-d’œuvre lyrique du compositeur français.

► 29 juillet – 20 h, Palais Montcalm

LA BELLE HÉLÈNE

Photo courtoisie

Les jeunes chanteurs les plus prometteurs au Québec présenteront, les 28 et 30 juillet, et le 1er août, l’opérette La Belle Hélène, de Jacques Offenbach, au Théâtre La Bordée. L’opéra bouffe en trois actes raconte les stratagèmes loufoques de Pâris afin de gagner le cœur d’Hélène et les tentatives de celle-ci, qui est mariée au roi Ménélas, pour fuir les avances du prince. La mezzo-soprano Maude Côté-Gendron interprète Hélène.

► 28 et 30 juillet et 1er août – 20 h, La Bordée

LA FLÛTE ENCHANTÉE

Photo courtoisie

Robert Lepage est de retour avec une cinquième collaboration avec le Festival d’opéra de Québec. Il signe la mise en scène de La Flûte enchantée, de Mozart, qui sera présenté en première mondiale à Québec. L’opéra sera ensuite à l’affiche au Metropolitan Opera de New York. L’opéra raconte la lutte entre la Reine de la Nuit et le grand prêtre Sarastro du royaume de la lumière. Présenté le 31 juillet et les 2, 4 et 6 août au Grand Théâtre de Québec, La Flûte enchantée mettra en vedette 18 solistes, des acrobates, le Chœur de l’Opéra de Québec et l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du chef autrichien Thomas Rôsner. Une mise en scène où il y aura de la magie, des illusions, des apparitions et des disparitions.

► 31 juillet et les 2, 4 et 6 août – 20 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

LA BRIGADE LYRIQUE

Photo courtoisie

La soprano Éva-Marie Cloutier, le baryton William Desbiens, la mezzo-soprano Marjolaine Horreaux et le ténor Keven Geddes interpréteront les plus beaux airs du répertoire lyrique dans des parcs et des lieux publics de la ville de Québec. Ils se produiront, avec les pianistes Jean-François Mailloux et Claude Soucy, dans une vingtaine d’endroits. On peut consulter l’horaire des représentations sur le site du Festival d’opéra de Québec.

► Du 25 juillet au 5 août, Parcs et lieux publics de la ville de Québec

► Le festival d’opéra de Québec aura lieu du 24 juillet au 6 août. La programmation complète est en ligne à festivaloperaquebec.com