Henrik Zetterberg n’est pas encore fixé sur son avenir

Henrik Zetterberg ne sait pas s’il jouera dans la LNH l’an prochain selon l’entraîneur des Red Wings de Detroit, Jeff Blashill.

Dans des propos rapportés par le site de la LNH, Blashill a expliqué qu’il n’avait aucune indication à savoir si son capitaine serait de retour à l’ouverture du camp d’entraînement.

«Je n'ai pas eu de nouvelles de Henrik à savoir s'il jouera ou non. La plus grosse question est de savoir s'il est en santé», a précisé le pilote des Wings.

«Il a passé la deuxième moitié de la dernière saison à ne pas pratiquer en raison de son dos. Il a enduré, car c'est l'un des plus grands guerriers que je connaisse et il a été capable d'être un très bon joueur quand même. Mais ça continue d'user son corps.»

Zetterberg a joué plus de 1000 matchs (1082) avec les Red Wings en carrière. Il a récolté 960 points (337 buts, 623 passes) et a soulevé la Coupe Stanley en 2008 en plus de remporter le trophée Conn Smythe.