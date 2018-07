Il faut toujours se défendre quand on se sent lésé

Je vous écris suite à la parution de la lettre d’un employé de la ville qui, sous prétexte qu’il était guéri selon le médecin de la CSST, était retourné sur le marché du travail même s’il ne se sentait pas apte à le faire. Ses douleurs ayant refait surface, il apprenait maintenant à ses dépens que le laps de temps après l’accident étant écoulé, il ne pouvait plus être pris en charge par la CSST.

La même chose est arrivée à mon mari alors qu’il travaillait pour une forestière. Une grosse branche de l’arbre qu’il était en train d’abattre lui était tombée sur l’arrière de la tête et du cou. Malgré son casque de sécurité, le choc fut brutal. On l’a transporté à l’hôpital pour des examens et on l’a ramené à la maison avec une minerve au cou. Après quelques séances de physiothérapie à l’hôpital pendant les mois qui ont suivi, on lui a indiqué qu’il devait retourner au travail.

Même s’il ne se sentait pas très bien, il a obéi. Puis d’un coup, il s’est mis à avoir des difficultés à marcher. Il est retourné voir le médecin de la CSST qui lui a dit que ça n’avait rien à voir avec son accident de travail, puisqu’il souffrait maintenant de dystrophie musculaire. Intrigué et pas convaincu, mon mari est allé consulter le médecin qui l’avait suivi à l’hôpital en physiothérapie pour se faire dire, après un examen approfondi, qu’il n’était nullement atteint de dystrophie musculaire, que son mal était une conséquence évidente de son accident de travail passé.

Mon mari s’est alors rendu à la CSST, bien muni du diagnostic du médecin indépendant. Rapidement de nouveaux examens furent faits, lesquels l’ont mené sur la table d’opération pour réparer les disques du cou et du haut du dos, sans quoi il risquait de ne plus jamais marcher de nouveau. Pour le bénéfice de ce monsieur, j’ajouterai aussi que la CSST étant tenue de rouvrir le dossier a aussi dû payer les arrérages de salaire auxquels mon mari avait droit. Il reste donc à ce monsieur à aller chercher un diagnostic chez un médecin indépendant pour prouver le lien entre son état et l’accident qu’il a subi. Je lui souhaite bonne chance.

Une personne qui aime la justice

Votre recommandation est fort pertinente et rejoint celle que je lui avais faite. Et dans un cas semblable, rien de mieux qu’un diagnostic prononcé par un pair médecin, pour inciter un autre médecin, fut-il mandaté par la CSST, à revoir son opinion. Je sais que ce n’est jamais simple de faire ce genre de démarche quand on se sent diminué physiquement, mais on constate avec votre exemple que l’exercice en vaut le coup.