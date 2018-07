Les Canadiens consomment presque deux fois trop de sel

OTTAWA – Les Canadiens consomment en moyenne presque deux fois plus de sel que recommandé, révèlent des données de Santé Canada, une situation qui préoccupe le gouvernement fédéral.

Selon le rapport intitulé «L’apport en sodium chez les Canadiens en 2017», les résidents du pays ont consommé en moyenne 2 760 mg de sodium chaque jour l’an dernier, alors qu’il est recommandé d’en ingérer un maximum de 1500 mg.

Cette tendance est encore plus marquée chez les hommes, et ce, peu importe le groupe d’âge. En fait, presque tous les hommes et les garçons de 14 à 30 ans consomment plus de 2 300 mg de sodium chaque jour, précise Santé Canada, par communiqué.

De plus, 72 % de tous les enfants canadiens de 4 à 13 ans dépassent les limites recommandées, ce qui est plus que la moyenne de tous les Canadiens (58 %).

«Selon moi, il est inquiétant que les Canadiens, les jeunes en particulier, consomment encore beaucoup trop de sodium», a indiqué la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, par communiqué, lundi.

«C'est pourquoi le gouvernement propose des initiatives, comme les symboles nutritionnels sur le devant des emballages, afin qu'il soit plus facile pour les Canadiens de faire des choix santé, par exemple en préconisant des aliments dont la teneur en sodium est faible», a-t-elle ajouté.

La situation se serait cependant améliorée depuis 2010. Selon une récente évaluation des efforts de l'industrie alimentaire, l'apport quotidien moyen en sodium a diminué de 8 % durant cette période.