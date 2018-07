Le nombre de dénonciations d’agressions sexuelles au Québec explose

OTTAWA | Le nombre d’agressions sexuelles et des homicides dénoncés aux policiers au Québec a explosé en 2017 alors que les crimes déclarés aux policiers canadiens sont de plus en plus nombreux et violents, révèlent de nouvelles données de Statistique Canada.

Le mouvement #MeToo aura manifestement eu son effet au Québec, alors qu’il y a eu le nombre de dénonciations d’agressions sexuelles de niveau 1 (donc qui ne comporte pas l’utilisation d’une arme ou qui blesse, mutile ou défigure la victime) a bondi de 21 % en un an pour atteindre 5 261 en 2017 (contre 4335 en 2016 et 3831 en 2013).

Idem pour les dénonciations d’agressions sexuelles contre les enfants et des homicides, qui ont augmenté de 25 % et 39 % respectivement, nous apprennent les données de Statistique Canada.

D’ailleurs, c’est aussi au Québec qu’on retrouve le plus bas taux de dénonciations d’agressions sexuelles jugées non fondées par les policiers (9,7 %) au Canada. L’an dernier, un reportage du Globe & Mail rapportait que pas moins de 20 % de telles dénonciations au Canada étaient jugées non fondées, soit pas assez crédibles pour justifier une enquête.

«En 2017, les médias et les réseaux sociaux ont par ailleurs accordé une grande attention à des campagnes comme #MoiAussi et Et Maintenant, qui ont permis de sensibiliser la population à la fréquence des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel et d’exiger la reddition des comptes», écrit l’organisme fédéral.

Le nombre de tentatives de meurtre aussi augmenté de 4 % en un an à travers le pays, un phénomène particulièrement attribuable a une hausse marquée au Québec (49 en 2017) à cause de la fusillade à la mosquée de Québec.

Fait particulier : Saguenay est la seule région métropolitaine canadienne où il n’y a eu aucun homicide en 2017, note le rapport.

Crimes plus violents

À l’échelle nationale, l’Indice de gravité des crimes violents qui mesure le volume et la gravité des crimes violents déclarés par la police au Canada a augmenté de 5 % en 2017. C’est d’ailleurs la troisième année de suite que le nombre et la gravité des crimes à travers le pays augmentent.

«Plus de la moitié de cette hausse s’explique par l’augmentation des taux d’affaires d’agression sexuelle de niveau 1, d’homicide et de vol qualifié déclarées par la police», explique l’étude de Statistique Canada.

Plus de détails à venir.