Les plus beaux looks de nos stars préférées au festival Juste pour ados

Les chanteurs, comédiens, youtubeurs et influenceurs les plus populaires du moment étaient tous rassemblés au festival Juste pour ado, dimanche dernier, pour rencontrer leurs fans, mais aussi pour déambuler dans leurs plus belles tenues.

Sans plus tarder, voici les plus beaux looks des nos stars préfs lors cet évènement complètement éclaté!

Ludivine Reding et Yes McCan

Une publication partagée par Benoit Vermette (@e_pic_ben) le 22 Juil. 2018 à 6 :18 PDT

Alanis, Louis-Philippe et Catherine

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Catherine Brunet et Félix-Antoine Tremblay

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Mila et Chanel Taillefer

Une publication partagée par MILA 🌞 (@milataillefer) le 23 Juil. 2018 à 5 :31 PDT

Noémie Lacerte

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 22 Juil. 2018 à 1 :12 PDT

Alicia Moffet

Elie Duquet

Une publication partagée par ELIE ╳ DUQUET (@elieduq) le 22 Juil. 2018 à 7 :07 PDT

Marianne et Gabrielle de @2epeau

@Jessibouu et @Gloria_bellaaa

Une publication partagée par valérie • photo (@valiegb) le 22 Juil. 2018 à 6 :08 PDT

Cynthia Dulude

Julie Ringuette et Pascal Morrissette

Noémie, Shanie et Philippe d'OD

Joey Scarpellino et son chien Enzo

Une publication partagée par Juste pour ados (@justepourados) le 22 Juil. 2018 à 2 :35 PDT

Eloïse Larocque et Sydney

Une publication partagée par Juste pour ados (@justepourados) le 22 Juil. 2018 à 3 :14 PDT

Adamo d'OD

Une publication partagée par Showbizz.net (@showbizznet) le 23 Juil. 2018 à 6 :01 PDT

Antoine Olivier Pilon

Une publication partagée par Memoria Photography (@memoria_photography) le 22 Juil. 2018 à 9 :45 PDT

