Pancartes à saveur électorale: la Ville retire les affiches litigieuses

La Ville de Québec s’affairait à retirer lundi des pancartes controversées aux frais des organisations syndicales qui les ont installées la semaine dernière, et ce malgré une mise en demeure et des menaces de poursuite.

Les syndicats et la Ville de Québec se sont engagés dans une guerre de tranchées, lundi, alors qu’ils se sont renvoyé la balle dans le dossier des affiches anti-libéraux et caquistes installées par la coalition syndicale la semaine dernière dans Taschereau. Celles-ci se moquaient des deux partis, affirmant : «C’est du pareil au même... On mérite mieux».

Dès le matin, les syndicats avaient affirmé qu’ils n’avaient pas l’intention de se plier à la demande de la Ville de Québec de retirer celles-ci.

En l’espace de quelques minutes, sur l’heure du midi, les choses se sont bousculées. Malgré l’envoi d’une mise en demeure par les syndicats, la Ville a choisi de passer à l'action.

«La Ville de Québec annonce que considérant le maintien de l’affichage illégal par la coalition syndicale, elle procèdera dès aujourd’hui au retrait des pancartes installées afin de faire cesser l’infraction, et ce aux frais des contrevenants», a-t-on avisé par voie de communiqué.

Les cols bleus étaient à l’œuvre en après-midi pour retirer les affiches, entre autres sur le chemin Sainte-Foy.

La Ville précise «que le règlement d’urbanisme de la Ville interdit l’affichage non autorisé sur le domaine public. L’affichage électoral prévu au sens de la Loi électorale est quant à lui exceptionnellement autorisé lors de la période officielle qui s’échelonnera du 30 août au 1er octobre 2018.»

La Ville a donc choisi de faire fi d’une mise en demeure envoyée quelques minutes plus tôt par les syndicats. «Indépendamment du contenu de votre règlementation, les positions que vous avez prises dans cette affaire constituent une atteinte grave à la liberté d’expression garantie par les chartes», indique le document. Le représentant du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger, a réitéré au Journal, qu’il s’agit d’une «atteinte grave» puisqu’il est question de liberté politique.

La Ville n’a pas démontré qu’il y a un inconvénient et qu’il y a urgence d’agir, selon M. Ranger, qui prône la tolérance.

«Toute tentative de la part de la Ville de Québec de retirer ses enseignes ou de les endommager entraînera immédiatement des poursuites judiciaires contre celle-ci avec réclamation de dommages punitifs et exemplaires pour abus de droit, mauvaise foi et violation des droits constitutionnels de nos clients», écrivent les avocats des syndicats dans la mise en demeure.

Liberté d'expression

«On est dans le débat de la liberté d’expression. Avant la campagne, on peut le faire et on va le faire», a indiqué Marc Ranger. «pour nous, c’est un geste majeur qui est posé par la Ville de Québec et on réagit en conséquence. On est dans la légalité. Si la Ville se met à retirer les pancartes, on va en avoir d’autres. On va faire en sorte que notre affichage soit présent à Québec.»

M. Ranger note que les autres villes où la campagne a cours n’ont pas eu la même réaction que Québec. «La Ville de Québec réagit très, très rapidement.»

«Compte tenu qu’une mise en demeure a été envoyée, la Ville ne fera pas d’autre commentaire», a indiqué le porte-parole de la municipalité David O’Brien.

Des pancartes semblables feront également leur apparition dans d’autres circonscriptions du Québec, principalement dans la région de Montréal. M. Ranger n’a pas voulu spécifier si des circonscriptions de Québec sont visées.

La coalition inclut le SCFP, le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l’Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA), l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES).

L'opposition appuie la Ville

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, appuie entièrement les actions de la Ville de Québec.

«Notre position est la même que celle de la Ville. Les pancartes doivent être retirées rapidement», a-t-il plaidé lundi, exigeant que les syndicats respectent le règlement d’urbanisme municipal, comme tous les partis politiques le font. «Je suis curieux de savoir si les syndiqués, qui paient des cotisations, sont d’accord avec ce que leur syndicat fait avec leur argent et avec les messages qu’il véhicule.»