Partie remise pour les drones au domaine Maizerets

Les drones qui devaient illuminer le ciel du domaine de Maizerets, mercredi, au son de la musique de Roméo et Juliette, ne s’envoleront pas. Les conditions météorologiques incertaines ont forcé l’entreprise Noctura à annuler ce qui devait être une première canadienne.

Une opération qui devait se faire durant les 21 minutes de l’ouverture-fantaisie de l’opéra de Tchaïkovski, interprétée en direct par les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ). Noctura, qui travaille sur ce projet depuis le début de l’année 2018, souhaite récidiver au cours des prochaines semaines.

«Oui, nous sommes déçus. On aurait aimé que la météo soit de notre bord et que le spectacle se déroule comme prévu. On a un super show qui est prêt à 100 % et quelque chose de vraiment intéressant à montrer aux gens de Québec. On avait très hâte, et il y a des choses qu’on ne contrôle pas, comme la température», a confié, lors d’un entretien, Miriam Bard, présidente de Noctura.

Les conditions météo nécessaires pour le vol de drones, pour un événement de ce genre, doivent être optimales. Les tendances orageuses prévues pour la semaine et plus précisément pour les soirs du 25 et du 26 juillet ont forcé cette prise de décision.

Le vol de drones est aussi étroitement encadré par Transports Canada, et l’émission du permis nécessaire exige des conditions optimales, dont celles, pour des raisons de sécurité, de la météo. Un facteur incontournable.

Générale à Toronto

Noctura et l’Orchestre symphonique souhaitent remettre l’événement au cours des prochaines semaines. Une date précise n’a pas encore été arrêtée.

«Nous voulons présenter ce spectacle cet été. Il faut s’assurer de la disponibilité des musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec avant d’identifier une date potentielle. Nous allons regarder ça avec eux si c’est possible», a dit la présidente de cette entreprise de Québec, spécialisée dans les expériences interactives mariant le théâtre, les jeux vidéo et les effets visuels.

Une répétition générale a eu lieu mardi et mercredi derniers à Toronto, et les résultats ont été concluants. Noctura travaille sur ce projet avec un partenaire de Toronto, qui est propriétaire des 60 drones qui devaient être utilisés, et c’est pourquoi les répétitions ont eu lieu là-bas. On peut voir ces images sur sa page Facebook.

Le vol de drones devait survenir au terme d’un concert gratuit où l’OSQ devait aussi interpréter, sans effets visuels, l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini, le premier mouvement de la Symphonie numéro 5 de Beethoven et Le Beau Danube bleu de Johann Strauss.