Pénible retour à la maison pour les Capitales

Il ne fallait pas arriver trop tard, lundi soir, au Stade Canac. Canonnés dès la deuxième manche à leur retour à domicile contre les Champions d’Ottawa, les Capitales n’ont jamais été dans le coup et ont été lessivés 10-1.

Patrick Scalabrini avait préféré la recrue issue des rangs collégiaux américains, J.P. Stevenson, au Dominicain Juan Benitez pour amorcer la rencontre au monticule, mais le choix du gérant s’est avéré fatal.

Stevenson, un lanceur de l’Île-du-Prince-Édouard, a été soufflé par les cogneurs des Champions qui ont marqué sept points à leur deuxième tour au bâton, dont quatre à l’aide du grand chelem de Chase Harris. Le mal était fait.

Benitez a été utilisé en relève à partir de la quatrième, suivi du joueur de position Lachlan Fontaine, qui avait lancé 7,1 manches jusqu’ici cette saison avant d’être envoyé sur le losange pour limiter les dégâts.

«C’est plate pour le kid, mais il nous a sorti du match, a débité le gérant en parlant de Stevenson dont il s’agissait d’un premier départ chez les professionnels. Il s’est fait frapper très solidement. Il avait sûrement visualisé d’une meilleure manière son premier départ. Après, ça changeait l’approche de nos frappeurs. On efface et on repart demain [mardi], mais faut gagner cette série à la maison.»

Lebron en civière

Et comble de malchance pour le voltigeur Edgar Lebron, qui a quitté le terrain sur une civière avant d’être transporté en ambulance après s’être blessé à la hanche en tentant d’atteindre le troisième coussin en huitième manche. Le joueur malentendant a lancé son casque sur le terrain en guise de désespoir, la blessure ayant un goût de déjà-vu pour lui alors qu’il avait été forcé de rentrer chez lui à la mi-juin en raison d’un claquage à la cuisse droite.

Fans en or

Honoré avant la rencontre en compagnie des membres fondateurs des Capitales, Jean-François Côté et André Lachance, à l’occasion des lundis du 20e anniversaire, le commissaire et ancien propriétaire Miles Wolff a réaffirmé son adoration envers les partisans de la Vieille Capitale pour expliquer les succès continuels de la franchise, tant sur le terrain qu’à l’extérieur.

«J’ai toujours senti que les amateurs de Québec étaient plus passionnés que ceux aux États-Unis. Ils ont adopté l’équipe et les partisans ont vraiment fait en sorte que cette franchise soit si unique», a-t-il souligné en entrevue au Journal.

Wolff et ses vieux acolytes ont reçu une montre pour leur contribution. L’actuel propriétaire des Champions a aussi rappelé que la présence de joueurs québécois dès l’édition inaugurale de 1999 a aidé la cause des Capitales.

«Michel Laplante et Stéphane Dionne ont été les deux premiers joueurs signés, eux qui sont deux francophones. Ça a donné une identité à l’équipe et ce n’était pas simplement une équipe qui arrivait et qui mettait le nom de Québec sur son chandail. Dans les débuts, les journaux offraient une excellente couverture médiatique et ils continuent de le faire», a ajouté Wolff en faisant mention de «plein de petites choses» faites pour améliorer l’expérience client et celle des joueurs depuis 20 ans.

En vitesse

Patrick Scalabrini a reçu une montre pour sa 500e victoire acquise à la barre du club de Québec, samedi, à Rockland, ainsi qu’une belle ovation de la part de la foule, avant le match...

En point de presse d’après-match, Scalabrini a annoncé l’arrivée de l’avant-champ Liam Wilson, qui a disputé les trois dernières saisons avec Canisius College (NCAA D1), le même formation dont est issue Stevenson...

Les Capitales enverront Ryan Searle (6-3, 3,32) sur la butte pour le deuxième duel de la série...