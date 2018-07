Rappel de craquelins Goldfish en raison de la bactérie Salmonella

Des craquelins pour enfants de marque Goldfish de Pepperidge Farm font l'objet d'un rappel en raison d'une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Sur son site internet, l'entreprise propriétaire de la marque, Campbell's, explique avoir été avisée par un fournisseur que le lactorésum en poudre utilisé pour préparer les Goldfish Explosion de saveurs au Cheddar Extrême pourrait être contaminé par la bactérie.

«Pepperidge Farm a lancé une enquête et, par mesure de prudence, a décidé d’effectuer un rappel volontaire et préventif de l’une des saveurs de craquelins Goldfish au Canada», peut-on lire dans un communiqué qui précise qu'aucun cas de maladie n'a été signalé en lien avec ce rappel.

Les produits visés par le rappel sont les Goldfish à saveur de Cheddar extrême vendus en format de 180 gr, avec le code UPC 14100 08406 et les dates «meilleur avant» 20/JAN/19, 24/JAN/19, 31/JAN/19, 2/FEB/19, 11/FEB/19 et 18/FEB/19. Des craquelins ont aussi été vendus en format de 69 gr avec le code UPC 14100 23245 et les dates «meilleur avant» 25/JAN/19 et 26/JAN/19.

Aucune autre saveur de ces craquelins n'est visée par le rappel, a précisé l'entreprise.

Les gens en possession du produit sont invités à le jeter ou à le retourner en magasin pour obtenir un remboursement.

La salmonellose peut causer de nombreux symptômes, incluant de la fièvre, de la nausée, des frissons, de la diarrhée, des vomissements, des crampes abdominales et des maux de tête soudains entre 6 et 72 heures après l'exposition à la bactérie Salmonella.

Si la majorité des personnes guérissent dans les quatre à sept jours suivants l'apparition de la maladie, d'autres, particulièrement les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, peuvent développer des complications à long terme, voir contracter une infection mortelle.