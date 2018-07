Ronaldo ne sera pas du match des étoiles de la MLS

La Juventus a dévoilé l’effectif qu’elle emmènera pour sa tournée nord-américaine de l’été et certaines des vedettes du club, comme le nouveau venu Cristiano Ronaldo, brillent par leur absence.

La formation turinoise, championne de la Série A depuis sept ans, participera notamment à l’International Champions Cup, aux États-Unis, en plus d’affronter les étoiles de la Major League Soccer (MLS) à Atlanta, le 1er août prochain.

Elle le fera sans la super vedette portugaise, mais aussi sans Paulo Dybala, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Mario Mandzukic et Blaise Matuidi. Le prolifique attaquant argentin Gonzalo Higuain, qui se trouve au cœur de rumeurs de transfert, ne sera pas du périple non plus.

Il y a lieu de présumer que tous ces absents bénéficient probablement d’une période de repos supplémentaire en raison de leur participation à la Coupe du monde.

La Juve emmènera quand même quelques joueurs de haut calibre tels que Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Emre Can et Federico Bernardeschi.

Ronaldo s'est joint à la Juventus, plus tôt ce mois-ci, à la suite d'un transfert en provenance du Real Madrid, où il évoluait depuis 2009.

Le Match des étoiles de la MLS, auquel participera notamment Ignacio Piatti, de l’Impact, sera présenté en direct à TVA Sports.