Se lever avec le soleil et Stéphane Lafleur au Festif!

Le Festif! de Baie-St-Paul mettait un terme à sa neuvième édition dimanche, une journée qui commençait tôt pour les quelques courageux qui assistaient au premier spectacle de la journée à 4h30: Stéphane Lafleur, chanteur d’Avec pas d’casque, offrait une performance solo au lever du jour.

Le mot unique est loin de décrire entièrement ce qui s’est passé, alors on va ajouter quelques mots. Retour sur le dernier lever de soleil du Festif! 2018.

La nuit m’est passée à travers

J’ai deux heures de sommeil

«Encore! Encore!» crie la lumière

Qui charge ma fenêtre

C’est ainsi que débute la chanson de Les oiseaux faussent aussi d’Avec pas d’casque, une pièce des plus significatives pour les dizaines de personnes massées derrière l’hôtel Le Germain de Baie-St-Paul, en ce dimanche matin, dès 4h.

Il y a ceux qui ont dormi un peu et ceux qui ont laissé la nuit les traverser. Dans l’obscurité de fin de nuit, on croise ceux qui se lèvent, café à la main et ceux qui rentrent à leur hôtel, un peu amochés après le dernier spectacle.

«Je ne peux pas m’assoir, sinon je vais m’endormir et manquer le show», me dit une festivalière qui dégrise, accotée sur l’abreuvoir.

«Je vais aller me faire un rhum and coke», me dit un gars qui marche à contresens de ceux qui titubent vers le lieu du spectacle.

Dans la file d’attente, près de la petite scène jonchée d’une simple lampe, on croise les plus motivés, qui arrivent en avance pour s’assurer une bonne place.

Élise Jetté

Marie-Chantal a dormi deux heures et avoue qu’elle est encore peut-être en état d’ébriété à 3 sur une échelle de 1 à 10. «Me faire parler par Stéphane Lafleur ça me motive à me lever», dit-elle.

Élise Jetté

Annie est 100% sobre pour la prestation avec son deux heures de sommeil dans le corps. «Je suis une lève-tôt donc c’est parfait pour moi, dit-elle. Mon amie m’a donné un billet justement parce qu’elle savait que j’allais me lever.»

Élise Jetté

Ginette, Sophie et Laurence se trouvent vraiment belles sur la photo que j’ai prise d’elles. Elles m’assurent qu’elles ne sont même pas maquillées. Sophie a dormi environ 1h20 et ses deux complices ont fait la nuit blanche. «On a les facultés un peu affaiblies», me confient-elles. «Je me lève toujours tôt pour voir le soleil quand je suis en voyage. Aujourd’hui, c’est comme un voyage», dit Sophie.

Élise Jetté

Sandrick, sous sa couverture, n’a pas dormi. Il est motivé par sa gang de chums et le désir de prendre des belles photos. «As-tu bu?», que je lui demande. «Entre 6 et 7 sur 10, mettons.»

Élise Jetté

Un peu plus loin, Dominique est là parce qu’elle est une grande fan de l’artiste. Elle m’offre un morceau de pain aux bananes que j’accepte avec plaisir. Elle possède tous les vinyles d’Avec pas d’casque et elle n’a pas dormi une seconde cette nuit pour être certaine d’arriver à bon port.

Élise Jetté

Anne-Christine, la dernière à qui je parle avant d’entrer sur le site, n’a pas dormi et elle a géré sa consommation d’alcool de manière à être un peu plus sobre à cette heure-ci. «Je suis sur la pente descendante, me dit-elle. Avec pas d’casque est mon groupe pref.»

Élise Jetté

Tout le monde entre sur le site. Les gens se collent sur les beanbags ou s’entassent sur les petits bancs.

Élise Jetté

Stéphane Lafleur s’exécute, seul à la guitare. Durant tout le spectacle, le silence n’est rompu que par le bêlement des moutons et le rire lointain de ceux qui ont eu une grosse soirée.

Élise Jetté

On se trouve en effet au point de rencontre des deux solitudes qu’implique cette heure matinale: les gens calmes et ceux encore sur le party.

Élise Jetté

Un gars m’offre du cidre de glace, une autre me donne du café.

Pour Stéphane Lafleur, à la question «as-tu dormi?», la réponse est: «On m’a demandé ça toute la journée, hier. La vérité c’est que je sais pas ce qui s’est passé.»

Le spectacle est capté par des caméras et des appareils-photo. Instagram est le témoin principal de la scène mystique qui ne pourra pas vraiment être vécue sur pellicule. C’est le genre de moment où «fallait être là».

6h30. La nuit est finie et le jour frappe déjà bien fort d’un soleil vif. Une marche de trente minutes me sépare de mon campement. Une femme lave le plancher de la terrasse d’un resto. Les premiers clients vont bientôt arriver. Un couple s’enlace de fatigue au coin d’une rue et on sent déjà la chaleur qui s’accentuera durant la dernière journée.

La nuit a été longue et l’appareil-photo n’a plus de batterie, le téléphone non plus.

Dommage pour la dernière scène surréaliste: une femme déguisée en Calinours, instable sur une planche à roulettes, s’arrête pour me demander quelques trucs de skateboard pour rentrer chez elle plus rapidement. Après quelques leçons d’équilibre, elle disparait dans le soleil brillant. L’image est parfaite.