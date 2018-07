Séminaire des Pères Maristes: une pétition pour empêcher le retour des ados arrêtés

Une pétition a été lancée pour empêcher les six garçons du Séminaire des Pères Maristes qui auraient fait circuler des photos explicites de certaines collègues de classe de réintégrer l'école en septembre.



La pétition a été lancée par Ariane Litalien, co-fondatrice de Québec contre les violences sexuelles. Elle-même a été victime de violences sexuelles lorsqu’elle était à l’université, en 2013.

En date de 14h lundi, plus de 500 personnes avaient signé la pétition.



Le 2 mai dernier, six élèves du Séminaire ont été arrêtés pour avoir partagé des photos explicites de jeunes filles fréquentant leur établissement. Ils ont été suspendus pour le reste de l’année scolaire.

Ils doivent comparaître en chambre de la jeunesse, où ils pourraient faire face à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile.



En juin, la direction a annoncé que ces élèves pourraient réintégrer le séminaire dès septembre, soutenant que leur mission est de «supporter les élèves qui rencontrent des obstacles» et leur «volonté de distinguer le processus judiciaire du processus scolaire».

Les parents des jeunes filles visées ont déploré la décision de la direction, une position que partage Mme Litalien.



«Pour moi, c’est une injustice profonde», laisse-t-elle tomber.



Mme Litalien raconte qu’elle a dû côtoyer son agresseur pendant plus d’un an, ce qui a eu des répercussions très graves dans sa vie.



«Ç’a beaucoup affecté ma santé mentale et ma vie en générale. J’étais rendue suicidaire», explique-t-elle, ajoutant s’inquiéter que les adolescentes concernées vivent des difficultés similaires.



«Une des trois victimes alléguées a été hospitalisée en pédopsychiatrie, ce que je peux comprendre, car c’est très traumatisant», insiste-t-elle.



Elle rappelle du même souffle que revoir un agresseur fait revivre constamment le traumatisme d’une victime.



Mme Litalien s’est donc adressée personnellement au directeur de l’école, François Sylvain, pour lui expliquer les risques de réunir les présumés agresseurs et leurs victimes alléguées.



«Il m’a dit qu’il ne changerait pas d’idée, donc je m’adresse maintenant au conseil d’administration», explique-t-elle.



Expulser les six garçons de l’école n’aurait pas été un abandon, selon elle, puisque des organismes spécialisés auraient pu les accompagner «pour faire de l’éducation par rapport à leur geste».

«Ce serait dommage de les expulser sans leur faire comprendre le mal qu’ils ont fait», fait-elle valoir.



Le Journal a tenté de joindre le directeur du Séminaire, mais n’a obtenu aucun retour d’appel.