TLC a maintenant une émission de «pétage» de boutons et c’est encore plus dégueu que vous ne le pensez

La chaîne américaine TLC est reconnue pour ses émissions qui sortent des sentiers battus.

Après «My Strange Addiction» (difficile d’oublier la femme qui mangeait les cendres de son mari) et «I Didn't Know I Was Pregnant», prenez place pour visionner «Dr Pimple Popper», une émission de pétage de boutons.

Une publication partagée par TLC (@tlc) le 11 Juil. 2018 à 2 :48 PDT

Dans cette télé-réalité éducative, on peut suivre la dermatologue vedette Sandra Lee (a.k.a Dr Pimple Popper sur YouTube) procéder à des extractions de boutons et de kystes aux proportions dépassant l’imagination.

Cœurs sensibles, s’abstenir.

Une publication partagée par TLC (@tlc) le 9 Juil. 2018 à 9 :06 PDT

Disons que ce n’est pas l’émission qu’on met en fond en savourant son repas, mais il reste qu’elle offre du contenu médical informatif et les histoires des patients sont souvent touchantes.

Une publication partagée par Sandra Lee, MD, FAAD, FAACS (@drpimplepopper) le 19 Juil. 2018 à 4 :40 PDT

Dr Pimple Popper ne se limite pas aux boutons et aux kystes et traite toutes sortes d’affections cutanées, certaines dont on n’avait jamais entendu parler. The Learning Channel nous apprend vraiment quelque chose cette fois-ci!

Bref, si vous êtes faits forts et que la vue du sang, du pus et des matières graisseuses ne vous rebute pas, Dr Pimple Popper est votre «show». Ça se passe tous les mercredis 22h sur les ondes de TLC.