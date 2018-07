Une première pour Diffusion culturelle de Lévis

Parmi les activités proposées pour marquer son 40e anniversaire, Diffusion culturelle de Lévis (DCL) accueillera quelque 1350 enfants inscrits aux camps de jour de la Ville de Lévis. Ceux-ci auront le privilège d’assister au spectacle de musique et d’art clownesque La Grande Étude du Théâtre à Tempo à L’Anglicane. Pour une première fois en saison estivale, DCL intègre un spectacle jeunesse à sa programmation et rejoindra des enfants de 5 à 12 ans en dehors des réseaux scolaire et familial habituels. Durant la semaine du 6 août et pour un total de 6 représentations, tous les enfants inscrits aux camps de jour de Lévis vivront une expérience culturelle enrichissante autant que divertissante pour un prix symbolique de 2 $.

Distinction méritée

Félicitations à Jocelyne Long et Ginette Wagner, deux citoyennes de l’arrondissement Beauport à Québec qui sont à l’origine de la Fondation de Zoothérapie, créée en 2000 et active depuis 2002, et qui ont reçu récemment la Médaille de l’Assemblée nationale. La Fondation a pour mission d’offrir des services de zoothérapie à différentes clientèles ciblées dans la grande région de Québec, dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux. https://www.fondationdezootherapie.org. Sur la photo, le député sortant de Montmorency, Raymond Bernier, est entouré de Jocelyne Long et Ginette Wagner, qui tient dans ses bras la petite chienne Poupette.

Audi au profit de Leucan

La 6e présentation de la Coupe Audi Quattro, le 11 juillet dernier, au club de golf La Tempête, compétition réunissant 80 golfeurs et organisée par les deux concessionnaires Audi de la région de Québec, a permis de remettre 6000 $ à Leucan. Sur la photo, de gauche à droite : Marc Gauvin, directeur général, Audi Ste-Foy ; Michèle Jalbert, organisatrice (M Création d’événements) ; Carl Boivin, directeur général, Audi Lévis et Nathalie Matte, directrice du développement financier, Leucan région de Québec.

Bienvenue à bord !

Voici Stéphanie Pronovost (photo), guide-animatrice du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), qui vous invite sur le N.M.Trans St-Laurent qui fait la traversée entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 30 août, du lundi au jeudi et les samedis aux départs de 14 h 45 de Rivière-du-Loup ainsi que de 16 h 30 de Saint-Siméon, Stéphanie sera là, dans le grand salon, pour vous renseigner sur la faune marine (bélugas, rorquals, phoques et la multitude d’oiseaux marins) présente dans le Saint-Laurent. Vous pouvez ensuite admirer les différentes espèces sur les ponts extérieurs. L’activité est gratuite.

20 vélos pour nos 20 ans

À l’occasion de son 20e anniversaire, le Vélo Vert a tenu son concours « 20 vélos pour nos 20 ans » en donnant un total de 20 vélos restaurés pour enfants à quatre organisations gagnantes de Québec qui œuvrent auprès des jeunes : CPE La p’tite chute, CPE Orak, le Patro de Charlesbourg et Le Pivot. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Carolle Pelletier, directrice générale, et Jean-François Fortin, adjoint au financement au Patro de Charlesbourg ; Luis Antonio Villamizar, directeur général, et Dany Nadeau, superviseur, au Vélo Vert.

Anniversaires

Les frères Claude et Guy Fournier (photo), réalisateur de cinéma et de télé et animateur-chroniqueur au Journal de Québec, 87 ans... Daniel Radcliffe, acteur (Harry Potter), 29 ans... Michelle Williams, ex-membre de Destiny’s Child, 37 ans... Monica Lewinsky, ex-secrétaire de Bill Clinton, 45 ans... Alain Lefèvre, pianiste de concert québécois, 56 ans... André Ducharme, ex-membre de RBO, 57 ans... Claude Barzotti, auteur-compositeur et interprète belge, 65 ans.

Disparus

Le 23 juillet 2017. John Kundla (photo), 101 ans, premier entraîneur-chef des Minneapolis Lakers de la National Basketball Association (NBA) et de ses prédécesseurs, l’Association de Basketball d’Amérique (BAA) et la Ligue Nationale de Basketball (NBL)... 2012. Sally Ride, 61 ans, astrophysicienne et astronaute américaine... 2011. Amy Winehouse, 27 ans, chanteuse britannique... 2007. René Brousseau, 89 ans, l’homme qui aurait créé, dans les années 40, le May West... 2006. Le Frère Untel (Jean-Paul Desbiens), 79 ans, essayiste et polémiste.