Valérie Taillefer s'est acheté une île privée dans les Laurentides

Valérie Taillefer a récemment fait l’acquisition d’une île privée dans les Laurentides.

L’animatrice de l’émission Du coeur et des bras a annoncé la nouvelle sur Instagram en partageant une photo de sa nouvelle propriété.

«Il y a quelques mois, je tombais en amour avec cette propriété. Une île privée de 2 1/2 acres dans les Laurentides sur laquelle se retrouve une maison si rustique qu’on s’y sent instantanément bien. C’est maintenant mon refuge et l’endroit où j’ai envie de vieillir avec mon amoureux et nos enfants», indique la designer intérieure sur ses réseaux.

Valérie Taillefer avait confié qu’elle avait un amoureux dans sa vie depuis quelques mois déjà.

«J’ai quelqu’un dans ma vie, depuis un bon neuf mois. C’est une personne qui n’est pas connue. Je suis au paradis. J’ai trouvé le mien. J’ai trouvé l’amoureux pour le reste de ma vie», avait confié l’animatrice en entrevue.

Pour les curieux, Valérie Taillefer promet de partager de nombreuses photos des modifications qu’elle apportera à sa nouvelle maison.

«Pour ceux de vous qui ont aimé suivre les transformations de mes maisons dans le passé, je promets de partager avec vous les avants et après de certaines pièces. En espérant que vous en prendrez autant plaisir que j’en aurai à le faire!»