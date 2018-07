Vanlife au Festif de Baie-Saint-Paul!

Outre la musique, un autre incontournable du Festif de Baie-Saint-Paul est l’espace de camping Go Van, où l’on accueille les visiteurs de toutes sortes dans l’esprit des grands rassemblements d’amateurs de vie en campeur, le #vanlife, en somme.

Récit de notre fin de semaine festive dans l’espace Go Van!

Photo: Catherine Boisvert

Le centre névralgique de l’organisation du festival se situe autour de la Maison mère, l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie, un incontournable de Baie-Saint-Paul. Le bâtiment lui-même, qui nous plonge au cœur de l’histoire du village, et la propriété, vaste, qui mène jusqu’au fleuve.

Derrière l’ancien couvent, un terrain sur lequel les organisateurs de Go Van accueillent les festivaliers-campeurs. Des habitués de ce genre de rassemblement, le tout se fait de manière calme et ordonnée.

Photo: Catherine Boisvert

Et le résultat est franchement intéressant.

Le Westfalia est à l’honneur

On entend les propriétaires de West qui causent de leurs campeurs, des particularités de ceux-ci, des voyages, etc. Et il y a quelques spécimens qui méritent attention.

Photo: Catherine Boisvert

On y trouve aussi toutes sortes de campeurs, des Sprinters, de vieux autobus convertis en habitations mobiles, des Safari Condo, de vieilles vans américaines des années 80 qui rappellent la belle époque du Vandura et autres incarnations du genre.

Le fondateur de Go Van, Julien Roussin, est sur place et veille aux opérations. L’important, pour lui, est de créer une disposition accueillante dans le camping. Il a l’habitude.

Photo: Catherine Boisvert

On pourrait même dire que c’est son «quotidien» en quelque sorte, car Julien Roussin n’a plus de domicile fixe, le #vanlife, c’est tout le temps. C’est son occupation.

Go Van, c’est aussi un magazine web qui fait vivre la culture du nomadisme de route en campeur. On peut y lire nombre de témoignages sur cette culture particulière.

Photo: Catherine Boisvert

Entre tripeux et Snow Birds

Le rassemblement-camping dans le cadre du Festif est réussi.

L’ambiance y est agréable, «festive» assurément, des spectacles sur une scène à l’entrée de l’espace Go Van à la fin de la soirée, des tripeux qui côtoient de jeunes familles et des Snow Birds en Sprinter (nos voisins de camping Go Van en étaient et laissez-moi vous dire qu’ils ont apprécié leur expérience!).

Photo: Catherine Boisvert

Vraiment, nous reviendrons au Festif, et si Go Van y organise un rassemblement, pas de doutes, nous en serons.