Voir son ami mourir

Il y a de ces fardeaux impossibles à porter seul. Celui d’être témoin, impuissant, de la chute mortelle de son grand ami et comparse en montagne est d’une lourdeur écrasante. Deux semaines après son retour au pays, Maurice Beauséjour n’en pouvait plus. Il a décidé de livrer le récit de l’accident de Serge Dessureault au K2 afin de se libérer d’un poids.

Toute sa vie, il portera les stigmates de cet accident survenu le matin du 7 juillet, sur les flancs de la « montagne sauvage », dans le nord du Pakistan. À environ 6700 mètres d’altitude, sous le second campement, Serge Dessureault a fait une chute mortelle, dont les raisons demeurent encore inconnues.

À quelques centaines de mètres plus bas, Maurice Beauséjour avait assisté à cette chute sans toutefois être persuadé qu’il s’agissait de son grand ami. C’est après le passage du corps qu’il a aperçu sa mitaine distinctive, de couleur rouge et orangée, dégringoler de la paroi rocheuse.

Dans une totale incompréhension et vivant d’espoir, il refusait de croire que son pote, avec qui il célébrait ses 20 ans d’épreuves sportives toutes aussi folles les unes que les autres, avait péri sur cette montagne, 1400 mètres plus bas.

Rêve anéanti

Sa vie, celle de sa collègue Nathalie Fortin et surtout celle de la famille de Serge Dessureault venaient de basculer. Dans une suite d’événements arrachant le cœur, Maurice Beauséjour a descendu le K2 à un rythme effréné pour retrouver son chum et se blottir à ses côtés. Nathalie Fortin était épaulée par l’alpiniste suisse Sophie Lavaud.

Il aura fallu deux jours pour évacuer en hélicoptères de l’armée pakistanaise Maurice, Nathalie et la dépouille de Serge du camp de base de la « montagne des montagnes », deuxième plus haut sommet du monde culminant à 8611 mètres d’altitude. C’était le rêve de Serge de s’y tenir en tant que premier Québécois à le conquérir. Malgré les abondantes chutes de neige, le sommet était en ligne de mire.

« On voyait que c’était loin d’être une mission impossible. On avait les habiletés et la force pour réussir l’exploit », souligne Maurice Beauséjour. Depuis ce tragique accident, plus de 60 alpinistes ont atteint la cime du K2 cette saison. Un record...

Selon le décompte, on dénombre maintenant près de 450 ascensions au sommet et 85 morts sur cette montagne réputée dangereuse et impitoyable.

Libérer son esprit

Mais depuis ce drame du 7 juillet, l’homme de 64 ans a jeté sur le papier le fil du terrible événement. D’abord, pour se libérer l’esprit et alléger son cœur chagriné, mais aussi pour expliquer les images tournant sans cesse en boucle dans sa tête.

Maurice a fait parvenir sa longue lettre au représentant du Journal de Montréal ce week-end. Avec son accord et celui de la famille Dessureault, nous en publions des extraits ci-contre (voir autre texte).

« J’ai essayé de décrire l’histoire le mieux possible. C’est comme regarder un film triste. J’ai livré ce témoignage à Marie-Josée [la femme de Serge Dessureault] et ses filles Frédérique et Catherine dès mon retour à Montréal. Je l’ai aussi racontée à ses frères Alain et Sylvain. Il fallait que je mette tout en ordre. »

Pour comprendre

« C’est un grand soulagement que de l’avoir écrit, poursuit celui dont la version intégrale poignante est disponible sur la page Facebook de l’expédition Serge Dessureault, Maurice Beauséjour et Nathalie Fortin au K2. J’avais besoin de le faire. Ça n’efface pas le deuil et la peine, mais les gens peuvent comprendre. »

Deux semaines après l’accident, Nathalie essaie de « vivre avec la belle énergie de Serge » dans son quotidien. Elle est la dernière à lui avoir parlé sur la montagne.

« Je ne veux pas vivre un choc post-traumatique. Je veux aller chercher l’aide nécessaire pour passer à travers cette épreuve. Nous avons vécu le transport, raconte la femme de 49 ans. Ce n’est pas comme un accident en ville où les services d’urgence prennent en charge la situation. J’ai encore des images en tête. Elles m’aident à comprendre et faire mon deuil. C’était irréel. »

Avec la collaboration de ses confrères de travail du Service de sécurité incendie de Montréal, la dépouille de Serge Dessureault, pompier de 53 ans et capitaine de la caserne 19, sera d’abord exposée en chapelle ardente à la crypte de l’oratoire Saint-Joseph, jeudi après-midi. La famille recevra ensuite les condoléances samedi et dimanche au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Extraits de la lettre de Maurice Beauséjour

Photo courtoisie, Jacqueline Delorme

Je l’ai promis. Je ne peux plus faire demi-tour. Comme quand, imbécile, j’ai dit à Serge que j’irais au K2, je ne pouvais pas faire demi-tour. [...]

J’ai à livrer une roche du K2. J’en ai un plein camion ! Bien sûr, elles ne sont pas aussi grosses que celles de Marie-Josée, des filles, de Sylvain et Alain, mais il y en a trop pour moi seul...

C’est trop lourd. Il faut que je raconte comment ça s’est passé. [...]

Le 5 juillet, nous avions décidé que le lendemain, nous partions faire notre dernière acclimatation, c’est-à-dire aller coucher au camp 1, monter coucher au camp 2 le lendemain et le surlendemain grimper

un peu vers le camp 3 avant de redescendre au camp de base.

« Garde tes mitaines »

Pour se rendre au camp 1, j’ai les mains plus gelées qu’à notre première ascension. J’ai très mal et je gémis. Serge me sort alors une paire de mitaines en duvet. De belles mitaines neuves. Je lui réponds de garder ses mitaines, car je ne veux pas les mouiller. Il insiste. C’est lui, le frileux, je ne veux pas le priver de ses mitaines. Il insiste davantage et j’accepte. De belles mitaines rouges et orangées, toutes douces à l’intérieur. Mes doigts reprennent vie. [...]

Le lendemain matin, on part vers le camp 2. La pente est abrupte. Ce jour-là, je suivais Serge d’assez près, il ne me devançait pas comme d’habitude. À un moment, après une très longue montée en ligne droite, on s’arrête pour manger et boire près d’un mur de roche. L’endroit est serré.

On reprend la montée sous la neige et le vent. Mes mains recommencent à geler. Serge creuse son avance. J’essaie de lui crier que je veux redescendre au camp 1 pour me réchauffer et dormir, sinon je risquais de perdre mes doigts. Il ne m’entend pas, mais je redescends. Je croise Nathalie et des porteurs en les informant de mon plan.

Au matin, je pars les rejoindre, en pleine forme. En chemin, je m’arrête au même endroit étroit que la veille. Nous sommes cinq dans ce minuscule espace pour manger. En rangeant mon matériel, j’entends un cri.

Je vois dans un passage étroit un peu de neige et, rapidement, un homme qui déboule avec un sac à dos. La vitesse est folle. Dans le sillon du corps suit de la neige et une belle mitaine presque neuve rouge orangé.

Mince espoir

Les radios se font entendre, personne ne comprend. Je suis sonné. Je reste au même endroit un très long moment, impuissant. Je chiale et revois en boucle cette chute. Je ne veux pas croire que c’était Serge. [...]

Je décide de continuer à monter. Je croise un porteur qui m’informe que c’est un client. Ce serait un Japonais. J’ai un petit regain d’espoir... Un Japonais avec des mitaines comme celles-là, est-ce possible ? Pas vraiment. [...]

Plus loin, Nathalie s’effondre en larmes en parlant avec une alpiniste suisse. C’est de Serge dont il est question. Elle me crie : « Il y a beaucoup de neige, peut-être qu’il est correct ». Je doute sans trop y croire.

Je décide de descendre. Le film de la chute passe en boucle. Je croise des gens tristes qui baissent la tête. D’autres me touchent en signe de réconfort.

Puis arrive George. Ce colosse de 6 pi 4 po éclate en sanglots et s’effondre dans mes bras.

Il confirme que c’est Serge. « Je l’ai vu, je suis allé à ses côtés. Maurice, c’est fini. »

Nous pleurons ensemble un bon moment avant que je reparte sans aucun espoir. [...]

Dans ma descente, je vois des gens rassemblés près d’une grande toile. De toute évidence, dessous, il y a Serge.

Je m’approche de lui, je lui fais une belle colle sans le serrer, pour ne pas lui faire mal, puis je me couche à ses côtés. Je pleure de tout mon corps. [...]

Serge, t’arrêtais pas de me dire : « On va écrire une page d’histoire ».

Serge, t’as pas écrit du bon côté de la page.

Serge, garde ta mitaine, je ne t’oublierai pas. Ça va juste faire moins mal.

Serge, garde ta mitaine, de toute façon y’en reste juste une. Comme nous, la paire est maintenant défaite...