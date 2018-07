MARCEAU, Alphonse



Au CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourde de St-Michel de Bellechasse, le 16 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Alphonse Marceau, époux de feu madame Marguerite Côté. Il était le fils de feu monsieur Phydime Marceau et de feu dame Elmira Bernier. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à lajour des funérailles, à compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils: Alain et Jean (Brigitte Marquis); ses petits-fils: Jean-Philippe, Julien, David et Gabriel; ses frères et sœurs: feu Albert, Wilfrid (Bérangère Noël), feu Auguste (feu Janine Gamelin), Gabrielle, Huguette, Joseph (Lucie Ruel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté: feu Wilfrid (feu Murielle Roy), feu Noël (feu Hélène Royer), Jean-Marie (Thérèse Cadorette); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de St-Michel de Bellechasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la