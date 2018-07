17 «voyages d’une vie» qui donnent des fourmis dans les pattes

Si vous aviez un seul grand voyage à faire au cours de votre existence, lequel choisiriez-vous?

C’est à peu près la question qu’a dû pu poser Flightnetwork aux 500 spécialistes du monde du tourisme qu’elle a consultés pour dresser sa liste ultime des «50 voyages à faire une fois dans sa vie».

Croisières, road trips, expéditions, aventures côtières... Dans ce palmarès, l’agence de voyages en ligne propose des périples marquants aux quatre coins du monde. Certains sont de grands classiques, d’autres sont un peu moins connus.

Voici les 17 premières positions. On vous avertit, ça donne le goût de renouveler son passeport!

1. Une expédition jusqu’en Antarctique

Pourquoi faire ce voyage? Pour poser le pied sur le dernier bout du monde. Terre de glace et d’extrêmes, la péninsule antarctique peut s'atteindre à bord d'un navire d’expédition, luxueux ou non.

2. Une croisière dans les îles Galápagos

Pourquoi? Pour faire comme Charles Darwin, le père de la théorie de l’évolution, et voguer au coeur de 19 îles volcaniques à la faune et la flore absolument uniques, au large de l’Équateur.

3. Une traversée à bord du train transsibérien

Pour parcourir «bord en bord» le plus vaste pays du monde, jusqu’à la frontière chinoise. Ce voyage entre Moscou et Vladivostok représente 9289 km de rails, d'histoires et de paysages.

4. Une randonnée jusqu’au Machu Picchu

Pour marcher pendant 43 km le long du célèbre Chemin de l’Inca et voir le soleil se lever sur le Machu Picchu au terme de l’exigeante aventure.

5. Un road trip sur la côte californienne

Pour voir défiler San Francisco, Big Sur, Santa Barbara, Malibu, Los Angeles, San Diego et plusieurs autres lieux iconiques sous le soleil de la Californie.

6. Un voyage sur le «Ring Road» de l’Islande

Pour admirer glaciers, fjords et montagnes tout autour de l’île. La «route circulaire» représente un road trip de 1332 km.

7. Une croisière en Alaska

Pour découvrir le pays des glaciers, des grizzlys, de la ruée vers l’Or et avoir un avant-goût du Grand Nord.

8. Un pèlerinage sur le Chemin de Compostelle

Pour se joindre aux pèlerins du monde entier qui viennent user leurs souliers entre la France et l’Espagne.

9. Un voyage en voilier dans les îles grecques

Pour s’extasier devant l’eau translucide, les sites antiques, la mythologie et la cuisine grecque. Il y aurait environ 6000 îles et îlots en Grèce!

10. Une escapade le long de la côte dalmate en Croatie

Pour découvrir des villes et villages médiévaux, des montagnes et des plages aux eaux sublimes au beau milieu de l’Europe, entre Split et Dubrovnik.

11. Un road trip sur la route 66

Pour revivre l’histoire des États-Unis, traverser des déserts et des villages abandonnés, puis dormir dans des motels rétro. La route 66 faisait autrefois 3945 km et reliait Chicago et Los Angeles. Il en reste de longs tronçons.

12. Une croisière dans les fjords de Norvège

Pour se retrouver au creux de certains des plus grands fjords du monde et découvrir la beauté sauvage de la Scandinavie.

13. Un séjour au fil de l’Amazone

Pour voguer sur le plus fameux fleuve du monde entre le Brésil et le Pérou à bord de petits navires locaux. Le voyage complet fait 6900 km!

14. Un voyage en Toscane

Pour goûter, admirer et profiter de la dolce vita dans l’une des plus belles régions de l’Italie.

15. Un périple le long de la Route de la soie

Pour vivre une aventure de 80 jours sur pas moins de 10 000 km entre la Turquie et la Chine, en passant par l'Ouzbékistan. L'historique Route de la soie traverse 7 pays.

16. Une exploration de la côte amalfitaine

Pour profiter de la beauté des petits villages à flanc de falaises perchés entre la mer, le ciel et les citronniers.

17. Une croisière en Polynésie française

Pour rêver éveillé au milieu de lagons, d'îlots déserts et d'îles aux fabuleux reliefs volcaniques.

Voici la liste détaillée des 50 «voyages d’une vie» de Flightnetwork et ses collaborateurs (en anglais).

