BOULET THIBAULT, Jeannine



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 juillet 2018, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée dame Jeannine Boulet, épouse de feu monsieur Deschamplain Thibault. Demeurant à Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Alexina De Ladurantaye et de feu monsieur Narcisse Boulet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Hélène Harbour), Claire (Jean Dolbec), Michel (Renelle Labbé), Claude (Nathalie Morin) et Réjean (Linda Leclerc); ses petits-enfants: Sébastien Thibault; Charles-Olivier, Sarah-Maude, Élisabeth, Jean-Sébastien et Sue-Amélie Harbour; Vincent et Alexandre Dolbec; Frédéric et Isabelle Thibault; Jérôme Thibault, Krystel, Carol-Ann et Stéphane Thibault et leur conjoint(e); ses 8 arrière-petits-enfants: William et Allison Thibault; Romie et Flavie Dolbec; Maxime et Samuel Fortin; Sandryne L'heureux- Thibault et Maéva Duperron. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Joseph-Edouard (feu Odette Pineault), feu Alfred (Fernand Frégeau), Fernand (Claire Richard), feu Louis-Philippe (feu Gemma Bernier), feu Conrad, Carmen (Marcellin Bélanger) et Marcel (Jacqueline Bérubé); de la famille Thibault: feu Marie-Paule (feu Paul Desrosiers), feu Yvette (feu Benoit Ferland - feu J.-Alban Fournier), feu Marie-Blanche (feu Ronald Caron), feu Rachel (feu Roland St-Pierre), feu Carmen (feu Alphonse Dumont), feu Sr Claire F.M.M., feu Jacqueline (feu Zénon Desrosiers), feu Robert, Lucille (feu Raymond Auclair - feu Léo Dupuis), feu Jeannine (feu Guy Contant), Jeannette (feu Claude Gagnon), Clément (feu Huguette Donaldson) et Laurier (Denise Faucher). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h30; vendredi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.