Attention à l’araignée

Les enfants de Aline ou d’Aline ? L’élision est le remplacement d’une voyelle par une apostrophe devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet. Les mots qui peuvent s’élider sont nombreux. Citons le, la et de (attention à l’ogre et à l’araignée) ; je, te, se et ce (j’écoute ; je t’entends ; elle s’ennuie ; c’est clair). Mais l’élision est interdite devant le h aspiré (les éleveurs de homards de Halifax). Haïti ? Le nom officiel du pays est la République d’Haïti. Mais pourquoi dit-on « la Hongrie » ? Quand il s’agit du nom d’un pays, ce peut être le fouillis. Un truc : consulter un dictionnaire sous l’adjectif correspondant. Par exemple, l’adjectif hollandais signifie de Hollande (pas d’élision) ; l’adjectif hondurien signifie du Honduras (pas d’élision), etc. Ce qui me porte à applaudir l’intervention d’un lecteur, César, qui hait la forme honteuse « j’haïs » : « Deux petits mots, deux grosses fautes ! » Le h du verbe haïr est en effet un h aspiré, et... il n’y a pas de tréma sur le i de je hais (è), tu hais (è), il hait (è).