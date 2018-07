Aucune crainte à Glen Abbey

OAKVILLE | Moins de 48 heures après la fusillade qui a fait trois victimes sur la rue Danforth dans le quartier grec de Toronto, on sentait une présence policière plus accrue sur le site de l’Omnium canadien, mardi.

Les autorités de Golf Canada et le circuit de la PGA ont décidé de ne pas modifier leur stratégie. En lien avec la Gendarmerie royale du Canada et des agences de sécurité, ils n’ont pas augmenté le nombre d’agents sur le terrain, a fait savoir le directeur des opérations du tournoi, Bill Paul. Ils seront près d’une soixantaine sur le parcours pendant la durée du tournoi.

« Nous avons déjà fait l’objet de menaces non fondées. On travaille avec les autorités pour assurer la sécurité sur le site. On a jonglé avec l’idée d’ajouter des agents sur le terrain, mais nous ne l’avons pas fait. Les procédures sont respectées. »