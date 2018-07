Cinar et ses proprios : des bougons à cravate

Pour rester poli

Pour une fois, je vais faire abstraction à mon code de conduite morale qui est de toujours être poli en toutes circonstances, et de ne pas crier des noms à quiconque, même à mes ennemis. Léo, tu divagues, tu n’as aucun ennemi.

Les propriétaires majoritaires de Cinar, une firme de production télévisuelle et cinématographique fondée en 1984 par Ronald Weinberg et Micheline Charest (décédée en 2004 lors d’une chirurgie esthétique), ont toujours été des fripons de première classe. La Cour suprême, en 2013, les a reconnus coupables de plagiat des œuvres du créateur québécois Claude Robinson. Pendant 18 ans, ils ont trainé M. Robinson de la Cour supérieure jusqu’à la Cour suprême et ont tout fait pour le faire passer pour un cinglé qui divaguait. En plus, ils ont détourné frauduleusement 126 millions de dollars, entre 1998 et 2000, du compte de banque de Cinar dans des compagnies bidon des Bahamas et ça, à l’insu des membres du conseil d’administration de la compagnie. Il faut le faire, non? En 2004, Cinar a été achetée par des investissements de Toronto qui l’ont rebaptisé Cookie Jar Entertainment. Le duo Charest-Weinberg, par leurs malversations, a fait perdre plusieurs millions à des investisseurs, parfois l’argent de leur retraite. Trop souvent les juges vont ne faire subir qu’une petite partie des peines de prison à des auteurs de crimes économiques, comme la fraude, la corruption, etc., sous prétexte qu’ils n’ont blessé personne. Aie, mes amis magistrats, les crimes économiques sont d’une violence inouïe pour ceux dont l’épargne a été engloutie, parfois pires que la violence physique.

Passe-droits pour les riches

Le cas flagrant de plagiat des œuvres de l’artiste québécois Claude Robinson était évident depuis le début, entre autres son personnage Robinson Curiosité que les ripoux ont volé et renommé Robinson Sucroé. Très original! Comment se fait-il qu’ils aient pu multiplier les procédures judiciaires pendant 18 ans face à un cas de fraude aussi évident afin de ruiner financièrement monsieur Robinson et de l’épuiser mentalement? Ce qu’ils ont réussi à faire partiellement puisque ce dernier a fait une dépression. Qui n’en aurait pas fait pour moins? Vous vous imaginez se battre pendant 18 ans contre des bandits à cravate pleins d’argent simplement pour faire valoir ses droits légitimes à sa création artistique dûment brevetée? Je n’en reviens toujours pas.

Comment est-il possible que les dirigeants de Cinar n’aient pas fait de prison pour ça? La compagnie Cinar n’est qu’une entité morale qui ne fait rien par elle-même. Ce sont ses dirigeants qui ont tout manigancé. Alors ils auraient dû être en prison depuis longtemps en plus d’avoir à verser le dédommagement de 4 millions $ infligé par la Cour suprême que monsieur Robinson devra par lui-même prendre les moyens pour se faire payer, ce qui ajoutera aux problèmes vécus par ce dernier. Ne dit-on pas que l’on est tous égaux devant la Loi? Dans un cas aussi patent de fraude, pourquoi la justice n’arrête-t-elle pas rapidement ces procédures récurrentes, futiles et intimidantes entreprises par des riches et des grosses compagnies aux dépens de gens ordinaires? Des frais judiciaires qui coûtent des millions à la population (juges, jurés, greffiers, témoins, policiers, personnel clérical et administratif, etc.). Pourquoi la collectivité devrait payer pour ces folies émanant de gros égos pleins de cash? On devrait les faire payer pour l’utilisation de ce service public qu’est la justice : « Robinson verra-t-il un jour ses millions? L’œuvre du dessinateur a bien été plagiée dit la Cour suprême » (Le Devoir, 24 décembre 2013). N’importe quoi pour ne pas payer : « Cinar craint la faillite si elle doit payer Robinson » (Le Devoir, 2 décembre 2011). Plus crasse que ça tu meurs. Aie, il aurait fallu que les biens personnels du tandem Weinberg-Charest soient saisis et qu’ils soient en prison! Bravo à monsieur Robinson, il a tout mon respect. Je sympathise avec lui : « J’ai retrouvé la sérénité et la quiétude. Claude Robinson est fier du combat qu’il a mené contre ceux qui ont volé son œuvre » (Le Devoir, 21 janvier 2014). Comble de la petitesse, monsieur Weinberg a même tenté de serrer la main de Claude Robinson lors du prononcé de la sentence à la Cour, mais en vain. Weinberg c’est le « me, myself and I ».

2014, retour en Cour de Weinberg

En 2000, le Conseil d’administration de Cinar se réveille (enfin) et s’aperçoit que Ronald Weinberg et Micheline Charest ont détourné depuis 1998, 126 millions de dollars canadiens dans des compagnies bidon aux Bahamas. Des supposés experts très compétents nommés dans les conseils d’administration d’entreprises et grassement payés, mais qui souvent ne voient pas grand-chose. « Cinar. Ronald Weinberg a autorisé des transferts de 112 millions US » (La Presse, 11 janvier 2003).

Pourquoi donc le ministère public a-t-il pris autant de temps à passer à l’action judiciaire? La fraude remonte entre 1998 et 2000 et le procès de Weinberg (madame Charest étant décédé en 2004) a débuté au mois de mai 2014 : « Ronald Weinberg face à la Justice. Début du procès pour fraudes du cofondateur de Cinar » (La Presse, 13 mai 2014). Je le répète : comment se fait-il que ce goujat n’était pas en prison depuis longtemps? Oui avec beaucoup de fric on peut se payer une tonne d’avocats, multiplier les procédures judiciaires et ainsi éviter la prison et même les amendes : « Rapport accablant sur la gestion des fonds de Cinar aux Bahamas » (La Presse, 7 octobre 2004). Un rapport pas juste accablant pour un détournement de fonds (et non la gestion)! Et en 2016, deux ans après le début du procès et au moins 16 ans après la fraude, monsieur Weinberg est finalement condamné à 9 ans de prison : « Scandale Cinar : Ronald Weinberg condamné à 9 ans de pénitencier » (Le Journal de Montréal, 22 juin 2016). Neuf ans de prison, c’était le strict minimum, n’est-ce pas? Eh ben, comme c’était seulement un crime économique, et non violent d’après la morale du juge, Ronald a été remis en liberté après seulement un an et demi en tôle : « Un an et demi de prison pour un bandit à cravate. Le fondateur de Cinar avait été condamné à neuf ans de pénitencier » (Le Journal de Montréal, 8 mars 2018). Vraiment débile et intégralement injuste pour toutes ces innocentes personnes victimes de ses sales magouilles. Monsieur pourra dorénavant travailler comme consultant (quel genre de conseils?) pour des amis (quel genre d’amis?) que dit l’article du journal. Mes amis, comme cette compagnie a toujours opéré grâce à des subventions massives de l’État, ça signifie que les 126 millions $ détournés dans les paradis fiscaux c’est en majeure partie votre argent, l’argent des contribuables.

Autre détournement de fonds

Entre 2000 et 2003, le couple Weinberg-Charest a détourné personnellement de leur argent plus de 10 millions de dollars dans les paradis fiscaux de Bermudes et des îles Turks et Caicos. Encore et encore des magouilles du tandem pires que celui de Bonnie and Clyde. Et puis quoi? Au décès de Micheline Charest, le fisc a voulu, avec raison, se faire payer l’impôt sur le gain en capital présumé de la succession de madame Charest au montant de 13.1 millions $. Mais hélas, les truands avaient transféré les actifs à l’étranger: « L’argent des fondateurs de Cinar est-il à l’abri du fisc? » (Le Journal de Montréal, 1er octobre 2004). Dire leur argent personnel est trompeur, car ces gens ont toujours vécu grâce à des fonds publics.

Les deux meilleures sont pour la fin

Je vous préviens, ça va donner un grand coup. Je vous suggère de prendre une bonne respiration à la lecture du titre de cet article publié dans le Journal de Montréal du 18 novembre 1999 : « Cinar veut plus de subventions et moins de contrôle de l’État ». Les mots me manquent, je m’en excuse. Et mon autre bonne est que Gilbert Rozon, malgré tout, l’aimait beaucoup : « Micheline Charest et son “méga-talent” au service de Juste pour rire » (La Presse, 27 mars 2002). Méga-talent, dans quel sens?