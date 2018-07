Colombo sur les planches

BROMONT | Lorsqu’on sort du Théâtre Juste pour rire de Bromont après avoir regardé la pièce Meurtre sur prescription, on peut se dire qu’on a passé un bon moment.

Cette pièce dans laquelle on retrouve Serge Postigo, qui signe la mise en scène, est une comédie noire. On y rit quelques fois, mais jamais aux éclats. C’est d’ailleurs Postigo qui soutire les meilleurs rires du public.

L’acteur interprète le personnage principal, celui du psychiatre Roy Flemming, qui croit avoir commis le meurtre parfait en tuant sa femme avant de partir en voyage avec sa maîtresse. L’affaire sera confiée au lieutenant Columbo, personnage bien connu du grand public en raison de la série télévisée.

Il faut savoir que le célèbre lieutenant a d’abord été un personnage de théâtre avant d’être interprété par celui qui l’a rendu mondialement célèbre, l’acteur Peter Falk.

Dans la pièce Meurtre sur prescription, ce rôle est campé par le comédien français Martin Lamotte, qui a déjà interprété Columbo dans cette même pièce en France.

Les habitués de la série télévisée ne pourront s’empêcher de comparer son interprétation à celle de Peter Falk, et l’acteur français s’en sort très bien. La chimie entre lui et Serge Postigo est intéressante à voir évoluer tout au long de la pièce.

Autres personnages

Serge Postigo et Martin Lamotte partagent la scène avec Karine Belly, Marie Turgeon et Jean-François Poulin. La première joue la maîtresse du docteur, la deuxième son épouse ainsi que l’adjoint du psychiatre, tandis que le dernier est un ami du Dr Flemming.

Karine Belly se débrouille bien en maîtresse un peu naïve, alors qu’on ne s’attache pas vraiment à la femme du psychiatre.

Quelques minutes de trop

On ne voit pas passer la première heure de Meurtre sur prescription et on se demande comment le Dr Flemming réussira à être blanchi du meurtre de sa femme.

Toutefois, la pièce aurait pu être écourtée d’une dizaine de minutes, comme l’ont fait savoir les spectateurs qui n’arrêtaient plus de bouger sur leur siège lors des quinze dernières minutes.

► La pièce est présentée jusqu’au 25 août.