Du renfort pour les Capitales

Deux nouveaux visages font leur entrée dans le vestiaire des Capitales de Québec, cette semaine, soit Liam Wilson et Phildrick Llewellyn.

Wilson, un joueur d’avant-champ, était un coéquipier de JP Stevenson lors des trois dernières saisons au Canisius College. Il a littéralement dominé la Metro Atlantic Athletic Conference en 2018. Avec une moyenne au bâton de ,353 en 55 matchs, le joueur de troisième but a terminé au sommet pour les points marqués (52) et les doubles (27) et au deuxième rang pour les coups sûrs (78).

Natif de Curaçao, petite île néerlandaise en Amérique latine, Llewellyn a pour sa part côtoyé Kalian Sams à quelques occasions dans l'uniforme des Pays-Bas au cours des dernières années, notamment au camp d'entraînement en vue de la

Classique mondiale de 2013. Ancien choix de 13e ronde des Diamondbacks de l'Arizona au repêchage de 2012, Llewellyn peut jouer à l'avant-champ et être utilisé au besoin comme receveur. Il a disputé quatre saisons dans le baseball affilié avec l'Arizona et Baltimore jusqu'au niveau A+.