Eduardo Escobar scelle la victoire des Twins face aux Blue Jays

En frappant un circuit de trois points en huitième manche, mardi, au Rogers Centre, Eduardo Escobar a assuré aux Twins du Minnesota une deuxième victoire en autant de soirs face aux Blue Jays de Toronto. Cette fois-ci, les visiteurs se sont imposés 5-0.

Après avoir perdu le premier match de la série par la marque de 8-3 lundi, les Blue Jays ont entrepris le duel de mardi avec plus de conviction. Leur lanceur partant Ryan Borucki a été très solide pendant cinq manches au monticule. Les choses se sont toutefois gâtées en sixième alors qu’il a concédé deux points aux Twins.

Joe Mauer a d’abord marqué sur un ballon-sacrifice de Brian Dozier au champ centre. Robbie Grossman a ensuite poussé Escobar à la plaque avec un double.

L’arrivée de John Axford au monticule en septième manche a compliqué davantage la tâche aux Jays, qui se sont rapidement retrouvés avec un déficit de cinq points.

Le releveur droitier a en effet accordé un circuit de trois points à Escobar, en huitième. Mauer et Eddie Rosario ont également marqué sur la séquence. Pour Escobar, il s’agissait d’un 15e circuit cette saison.

Berrios muselle les Jays

José Berrios (10-7) a signé la victoire du côté des Twins. En sept manches de travail, le lanceur droitier n’a alloué que quatre coups sûrs et un but sur balles, en plus de réussir neuf retraits au bâton.

La défaite a été portée au dossier de Borucki (0-2), qui a concédé deux points et six coups sûrs en six manches sur la butte. Il a retiré deux frappeurs sur des prises.

Le troisième et dernier match de la série entre les deux formations aura lieu mercredi. Sam Gaviglio (2-3) sera au monticule pour les Jays tandis qu’Ervin Santana (0-0) sera le partant des Twins.